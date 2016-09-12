Три тура одиночества
«Спартак» победил «Локомотив» и сохранил единоличное лидерство
В главном матче шестого тура «Спартак» на домашнем поле «Открытие Арены» обыграл «Локомотив» — 1:0. Это позволило красно-белым остаться на первом месте, опережая ЦСКА на два очка. В свою очередь, армейцы крупной победой над «Тереком» открыли свой новый стадион — «Арену ЦСКА». Оба московских матча в общей сложности посетило почти 80 тыс. человек.
Перед этим матчем, который, безусловно, был центральным в туре, оба соперника потеряли ведущих игроков. Но если в «Локомотиве» Дмитрию Тарасову, уже в третий раз за карьеру порвавшему крестообразные связки, автоматически нашлась замена в лице арендованного в «Динамо» Игоря Денисова, то «Спартак» попал в более сложную ситуацию. Во-первых, в этой игре не могли принять участие крайний защитник Андрей Ещенко, удаленный в предыдущем матче с «Анжи», и опорный хавбек Фернандо, получивший две недели назад четвертую в нынешнем чемпионате желтую карточку. Во-вторых, было объявлено, что с травмой задней поверхности бедра вернулся из сборной Голландии Квинси Промес — еще один системообразующий игрок красно-белых и их главная ударная сила.
В итоге на правом фланге обороны главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выставил новичка — 27-летнего бразильца Маурисиу, взятого в аренду у итальянского «Лацио», в центре поля появился Ромулу, а вот Квинси Промес, пропустивший несколько тренировок в основной группе, на поле вышел в самом что ни на есть добром здравии. Более того, он не просто оказался готов на сто процентов, а во многом обеспечил нужный его команде результат.
Единственный гол был забит на 25-й минуте, когда «Спартак» провел уже не первую в нынешнем чемпионате атаку с участием Промеса и Ивелина Попова. Болгарин внешней стороной стопы вырезал идеальную передачу партнеру в свободную зону на правом фланге, а голландец отпасовал мяч в штрафную именно на той высоте, которая позволила Попову нанести идеальный по исполнению удар головой в левый от вратаря Гильерме угол. До конца первого тайма «Спартак» мог удвоить свое преимущество, но Зе Луиш, который чрезвычайно активно провел весь матч, и все тот же Промес свои моменты не реализовали. Тем не менее хозяева поля владели инициативой, и стало ясно, что по такой игре Юрию Семину необходимо что-то предпринять.
Сначала опытнейший тренер «Локомотива» выпустил на поле Тараса Михалика вместо Александра Самедова, который, по его мнению, проиграл слишком много единоборств Дмитрию Комбарову. Затем заменил нигерийского форварда Эзекиэля Хенти на Игоря Портнягина, купленного недавно в «Рубине». Однако коренного перелома в игре не произошло. Более того, несколько раз «Спартак» был близок к тому, чтобы удвоить свое преимущество. А самый опасный момент у ворот хозяев возник уже в конце игры, когда грубо ошибся защитник Сердар Ташчи, вышедший вместо травмированного Маурисиу. К тому моменту уже было объявлено, что на 45-тысячной «Открытие Арене» установлен рекорд посещаемости — 43 720 зрителей. Причем свой вклад в это внес и «Локомотив», который выкупил положенную квоту билетов, а затем продал их своим болельщикам по символической цене.
После игры Массимо Каррера отметил, что игра его подопечных была несовершенна, но главное в данном случае — результат. «Я хорошо знаю, что такое дерби,— сказал тренер “Спартака”.— Такие встречи выигрываются только тяжелым трудом, и никак иначе. Практически всегда побеждает та команда, которая в большей степени мотивирована, и я рад, что мои игроки отдали все силы, которые у них были».
Победа над «Локомотивом» позволяет красно-белым уже третий тур подряд единолично лидировать в турнирной таблице. Находиться на первом месте столь продолжительный период времени им не удавалось уже очень давно. Однако долго отдыхать «Спартаку» не придется. Уже в пятницу в Оренбурге ему предстоит выездная встреча с одноименной командой—дебютантом РФПЛ, которая умеет неплохо обороняться и в шести матчах пропустила всего три мяча.
Почти аншлаг был зафиксирован в минувший уикенд и на другом московском стадионе — 30-тысячной «Арене ЦСКА», где состоялся первый официальный матч. Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий, который почти всегда руководит своей командой в тренировочном костюме, по этому поводу надел цивильный пиджак, а нападающий Ласина Траоре, не забивавший пять матчей подряд, уже в первом тайме отметился дублем. Еще один гол оказался на счету другого армейского легионера — Карлуша Страндберга. Отметим, что с крупным счетом ЦСКА не выигрывал с 28 апреля, когда в 26-м туре предыдущего чемпионата в гостях им был разгромлен «Урал».