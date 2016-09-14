WADA обвинило Россию в утечке данных об употреблении допинга спортсменами из США
Хакеры взломали базу данных WADA с информацией о применении медицинских препаратов спортсменами. Согласно этой базе, борцы с допингом разрешали топовым американским теннисисткам принимать запрещенные препараты ...
Хакеры из группы Fancy Bear взломали базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA) с информацией о применении медицинских препаратов спортсменами. Согласно этой базе, борцы с допингом разрешали топовым американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс принимать запрещенные препараты «в терапевтических целях».
Так, Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах было разрешено употреблять запрещенные вещества оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон.
Ее сестре Винус в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах разрешили принимать преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
В свою очередь американская гимнастка Симона Байлз в 2016 году сдала положительный допинг-тест на метилфенидат (психостимулятор), но избежала дисквалификации. На Олимпийских играх в Рио-2016 Симона Байлз завоевала четыре золотых медали.
Напомним, что российских атлетов, имевших в прошлом проблемы с допингом и отбывших дисквалификацию, отстранили от участия в Олимпийских играх в Рио. Паралимпийцев же отстранили в полном составе только из-за упоминания некоторых их них в докладе WADA о допинге в России.
Между тем, руководство WADA уже обвинило во взломе базы данных Россию. Гендиректор организации Оливер Нигли со ссылкой на правоохранительные органы заявил, что хакерские атаки «исходили из России».
«Эти криминальные действия подрывают усилия антидопингового сообщества по восстановлению доверия к России», – добавил Нигли.