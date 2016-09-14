Мастер-класс для «Ростова»
Серебряный призер чемпионата России стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов поражением от «Баварии» — 0:5
Первый матч «Ростова» в групповом этапе Лиги чемпионов завершился сокрушительным поражением от мюнхенской «Баварии», которая на своем поле забила гостям пять безответных мячей. Это самая крупная из тех неудач, которые когда бы то ни было терпели российские клубы, дебютируя на этой стадии главного футбольного еврокубка.
Дебют в групповом этапе Лиги чемпионов, да еще в Мюнхене на Allianz-Arena против «Баварии» — дело волнительное. Однако «Ростов» поначалу, кажется, совсем не волновался. Гости вроде бы довольно четко выстроили оборону, и на протяжении первой четверти часа хозяева даже не нанесли ни одного удара по воротам. Бесконечно, так, разумеется, продолжаться не могло. «Бавария» спокойно, но настойчиво искала бреши в защитных порядках «Ростова», и в конце концов нашла их. На 28-й минуте Роберт Левандовски открыл счет с заработанного им самим пенальти, правда, далеко не самого очевидного. Английский судья Энтони Тэйлор посчитал, что в борьбе с форвардом нарушил правила Александр Гацкан, хотя на самом деле сначала фол был со стороны Левандовски.
В компенсированные две минуты преимущество «Баварии» удвоилось. Отличился Томас Мюллер, удачно сыгравший на опережение после передачи с правого фланга Давида Алабы. Таким образом, еще до перерыва судьба матча была решена, хотя «Ростов» выглядел отнюдь не безнадежно.
Во втором тайме тоже забивала только «Бавария». Сначала — усилиями Джошуа Киммиха, который на 53-й минуте опередил защитников «Ростова» после розыгрыша углового, а еще через 7 минут не встретил сопротивления, откликнувшись на навес Хуана Берната. Напоследок же отличился еще и сам Бернат. Естественно, в первую очередь сказалось и высочайшее мастерство футболистов немецкого суперклуба, хотя в защите «Ростова» явно не хватало центрального защитника Ивана Новосельцева, недавно перешедшего в «Зенит». Кстати, в этом матче в составе ростовчан дебютировал Владимир Гранат, вернувшийся из «Спартака».
Второй матч в группе D — между голладским ПСВ и мадридским «Атлетико» — завершился победой испанского клуба — 1:0. 28 сентября «Ростову» принимать ПСВ, а «Атлетико» — «Баварию».
Из других результатов первого дня группового турнира можно выделить победу, которую «Наполи» одержал в группе B в Киеве над «Динамо» — 2:1, а также разгром со счетом 7:0, учиненный «Барселоной» шотландскому «Селтику». Кстати, в той встрече был зафиксирован первый хет-трик группового этапа, оказавшийся на счету Лионеля Месси. А вот другой матч в группе С — между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенглабаха — не состоялся из-за сильнейшего дождя.