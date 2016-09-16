Антидопинговое агентство Великобритании сообщило о легальном приеме допинга своими атлетами
UKAD после публикации хакерами из группы Fancy Bears базы данных WADA призналось в том, что 53 британских атлета принимали запрещенные препараты ...
Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) после публикации хакерами из группы Fancy Bears базы данных WADA призналось в том, что 53 британских атлета принимали запрещенные препараты с разрешения антидопингового агентства. Речь идет о спортсменах, которые принимали участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В свою очередь ВВС отмечает, что спортсмены в данном случае не нарушают никаких правил, а терапевтический прием запрещенных препаратов строго регламентирован множеством критериев. При этом эксперты признают, что атлеты зачастую могут злоупотреблять данными льготами.
На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная Великобритании завоевала 67 медалей и заняла второе место в общекомандном зачете.
Напомним, ранее хакерская группа Fancy Bears обнародовала часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым ряд спортсменов принимали запрещенные препараты с разрешения агентства. Среди таких спортсменов, американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.
Руководство WADA обвинило в хакерской атаке на серверы организации Россию.