Российские хоккеисты отыгрались на молодых
Во втором матче Кубка мира они победили сборную Северной Америки
Сборная России одержала первую победу на хоккейном Кубке мира в Торонто. Во втором матче группового этапа благодаря голевому «взрыву» во втором периоде и стойкости в заключительном она одолела команду молодых звезд Северной Америки — 4:3 — и сохранила хорошие шансы на выход в полуфинал.
В то, что сборной России в этом матче будет намного легче, чем в предыдущем, в котором она уступила — 1:2 — шведам, верить не стоило. Формально противостояла ей команда молодежная, составленная из игроков в возрасте до 23 лет, но в ней достаточно много уже обладающих приличным опытом хоккеистов и свою зубастость она успела продемонстрировать и в выставочных встречах перед Кубком мира, и уже в Торонто, уверенно справившись в стартовом туре с финнами.
Легко и не было. Североамериканцы играли с россиянами в своем стиле — без особого, что ли, шика, зато в высочайшем темпе, часто прессингуя. И эти их козыри доставляли сборной России проблемы. А однажды в первом периоде привели к беде. После броска Александра Овечкина североамериканцы умчались в очередную контратаку. Коннор Макдэвид продрался по борту мимо Павла Дацюка и выложил идеальный пас на дальний угол Остону Мэтьюзу, за которым не уследил Алексей Емелин.
Тренер сборной России Олег Знарок немножко подкорректировал сочетания ее звеньев по сравнению с матчем против шведов, и надо признать, в нападении она смотрелась, пожалуй, поярче, чем накануне. Но признать нужно и то, что у североамериканцев острых моментов было все же ничуть не меньше. А однажды они даже устроили выход на ворота Сергея Бобровского в формате «три в один».
В начале второго периода сборной России из-за двух североамериканских удалений подряд довелось четыре минут поиграть в большинстве. Этот отрезок она провела удивительно бестолково — даже без бросков в створ. Наоборот, проворонила выход чуть не забившего Макдэвида. Зато в равных составах россияне, наконец, придавили североамериканцев по-настоящему плотно. И давление дало результат. Счет сравнял Владислав Наместников, подобравший шайбу после броска Ивана Телегина, попавший в стойку, но дождавшийся счастливого рикошета от щитков голкипера Мартина Мюррея. А затем одноклубник Наместникова по «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучерова смог поймать шайбу на крюк в воздухе и запустить ее в сетку.
Останавливаться на достигнутом сборная России не собиралась, ковала железо пока горячо, пока североамериканцы находились в состоянии грогги. Отличный проход по правому флангу удался Евгению Кузнецову. В финале его Кузнецов быстрым движением рук обманул Мюррея, отправив шайбу в угол. А затем отличился Владимир Тарасенко. Счет стал крупным, а Мюррей поплелся на скамейку запасных, уступая место в воротах Джону Гибсону.
Перед завершением двадцатиминутки североамериканцы один гол отыграли. Но в любом случае ситуация была уже крайне благоприятной для сборной России.
В менее благоприятную она превратилась, когда на старте заключительного периода сборная Северной Америки затолкала шайбу в российские ворота. Удача ее взбодрила, и россиянам после этого приходилось непросто. А в середине периода они из-за удалений Артемия Панарина и Артема Анисимова остались втроем против пятерых соперников. Сборная России выстояла, и это был громадный шаг к победе. Она ее добилась, пережив страшную последнюю минуту — с североамериканским штурмом, закончившимся выстрелом в штангу.
Решающий матч в группе в борьбе за выход в полуфинал российская команда проведет в четверг против финнов.