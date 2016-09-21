ЦСКА и «Спартак» вылетают вместе
Лидеры РФПЛ выбыли из Кубка России уже в 1/16 финала
Первые же матчи розыгрыша Кубка России 2016–2017 годов оказались последними сразу для нескольких команд РФПЛ, встречавшихся на выезде в 1/16 финала с представителями первого дивизиона. В частности, лидер чемпионата «Спартак» проиграл клубу «СКА-Хабаровск» — 0:1, а действующий чемпион страны ЦСКА уступил красноярскому «Енисею» — 1:2. Завершил борьбу и серебряный призер предыдущего первенства «Ростов». Его оставило не у дел московское «Динамо», победившее с крупным счетом — 4:0.
Согласно регламенту Кубка России, в 1/16 финала в борьбу вступают клубы РФПЛ, которые на выезде встречаются с сильнейшими командами низших дивизионов по итогам предыдущих четырех раундов. Но, поскольку престижность этого турнира относительна, гранды редко выставляют на первые матчи сильнейшие составы. Соответственно, и сенсаций можно ждать где угодно и практически в любой момент. Однако нынешняя среда по количеству сюрпризов превзошла все ожидания.
На встречу с командой «СКА-Хабаровск», которая в турнирной таблице Футбольной национальной лиги занимает восьмое место, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера привез практически всех сильнейших игроков. Однако на поле с первых минут в данном случае вышли далеко не все футболисты, на которых выпадает основная нагрузка в чемпионате. Например, в запасе остались и Квинси Промес, и Зе Луиш, и Роман Зобнин. Все они появились на поле в середине второго тайма, причем нападающего из Кабо-Верде и российского полузащитника бросили в бой только когда «Спартак» уже проигрывал 0:1.
Хозяева открыли счет на 58-й минуте, после того как Адлан Кацаев на правом фланге атаки прошел Дмитрия Комбарова и сделал навес на Владислава Никифорова, который послал мяч в дальний от вратаря Сергея Песьякова угол. Гости имели пару шансов отыграться, но оборона хозяев выстояла — в том числе и ценой трех желтых карточек, полученных в течение четырех компенсированных минут.
Таким образом, «Спартак» проиграл в 1/16 финала Кубка России впервые с сезона-2007/08, когда он уступил в серии пенальти «Тереку». Отметим, что до своего вояжа в Хабаровск красно-белые не проиграли под руководством Карреры ни одного официального матча.
Спустя несколько часов пришло время сенсации в Красноярске. «Енисей», который тренирует Андрей Тихонов и который стоит в турнирной таблице на одно место ниже хабаровчан, победил действующего чемпиона страны ЦСКА.
Армейцы, надо признать, выставили еще более слабый состав, чем «Спартак». Достаточно сказать, что место в центре обороны занял Кирилл Набабкин, которого и на фланге-то не назовешь оплотом надежности, а имена защитника Муталипа Алибегова, полузащитников Хетага Хосонова и Амтемира Гордюшенко, нападающего Федора Чалова, которым нет еще и 20 лет, до сих пор фигурировали только в протоколах турнира молодежных команд. Неудивительно, что подопечные Тихонова, среди которых выделялся бывший спартаковец — техничный Артур Малоян, выглядели на фоне москвичей отнюдь не мальчиками для битья. В первом тайме из трех голевых моментов они использовали один. После навеса со штрафного на выходе ошибся вратарь армейцев Сергей Чепчугов, и защитник «Енисея» Никита Чернов поразил пустые ворота.
Вторая половина прошла в равной борьбе, и болгарин Георгий Миланов точным ударом сравнял счет. Однако красноярцы продолжали создавать моменты у ворот Чепчугова, и один из них — в результате комбинации, в которой точку поставил Александр Ломакин,— оказался голевым.
После поражения главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не отрицал, что решил поберечь своих сильнейших футболистов в связи с напряженным графиком (напомним, что кроме чемпионата армейцы выступают еще и в Лиге чемпионов). Однако признал закономерность результата.
А незадолго до этого в Москве потерпел неудачу серебряный призер предыдущего первенства и другой российский участник группового этапа Лиги чемпионов — «Ростов». Его с крупным счетом 4:0 по всем статьям переиграл новичок первого дивизиона московское «Динамо». В данном случае гости на «Арене Химки» тоже выставили далеко не лучший состав — в отличие от хозяев, которые после прошлогоднего провала в чемпионате, по всей видимости, настроились по полной программе реабилитироваться в кубке.
Добавим, что еще один номинальный фаворит Кубка России петербургский «Зенит» свой матч с «Тамбовом» проведет в четверг.