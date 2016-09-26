«Спартак» почувствовал вкус к поражениям
Он проиграл второй матч за неделю
Главной сенсацией восьмого тура стала первая в нынешнем чемпионате неудача "Спартака". Лидер первенства дома со счетом 0:1 уступил "Уфе", которая в предыдущем туре точно с таким же результатом превзошла в гостях еще и "Локомотив". Одним из лучших в составе башкирского клуба снова оказался 24-летний голкипер Андрей Лунев, который лишь в нынешнем месяце дебютировал на уровне РФПЛ и во всех трех матчах не пропустил ни одного гола. При этом "Спартак" остался на первом месте, однако от ближайшего преследователя ЦСКА, сыгравшего вничью — 1:1 — с "Краснодаром", его теперь отделяет всего одно очко.
Перед матчем с "Уфой" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оказался в такой ситуации, в которой прежде ему бывать не доводилось. Поражение от хабаровского СКА в кубковой встрече, которое красно-белые потерпели в среду, развеяло миф о непобедимости 52-летнего итальянца. До этого, напомним, Массимо Каррера не проиграл в качестве главного тренера ни одного официального матча не только в "Спартаке", но и в "Ювентусе", где он в свое время руководил тренировочным процессом в отсутствие дисквалифицированного Антонио Конте. И было не до конца понятно, насколько быстро в такой ситуации сам Каррера сумеет восстановиться после ощутимого психологического удара по самолюбию, а его футболисты (им-то к досадным поражениям как раз не привыкать) — после экстремального путешествия в Хабаровск и обратно, которое неизбежно должно было отразиться на их физическом состоянии.
Однако одним фиаско "Спартака" на прошлой неделе дело не ограничилось. Он снова проиграл — 0:1, причем в данном случае счет мог быть и крупнее.
Хозяева, конечно, не имели права рассматривать "Уфу" как безотказного поставщика гарантированных трех очков, которые позволили бы в какой-то степени реабилитироваться за недавнюю неудачу. Во всяком случае с этой точки зрения "Уфа" была гораздо менее подходящим соперником по сравнению с "Крыльями Советов": их "Спартак" с громадным трудом одолел дома после сенсационного поражения в августе от кипрского АЕК в Лиге Европы. А все потому, что самый молодой тренер РФПЛ — 39-летний Виктор Гончаренко — в очередной раз проявляет себя с самой лучшей стороны. После не самого резвого старта в нынешнем чемпионате "Уфа" с учетом матча со "Спартаком" выдала беспроигрышную серию из четырех встреч подряд, в которых, кстати, не пропустила ни одного гола.
Причиной тому, впрочем, не только надежная игра в обороне, которую удалось наладить Гончаренко, но и отменные действия Андрея Лунева — молодого голкипера "Уфы", занявшего место в воротах в связи с травмой ее основного вратаря Георгия Шелии. Он практически безошибочно провел матч с "Краснодаром", отразил пенальти во встрече предыдущего тура с "Локомотивом", да и в этот раз Лунев снова выручил свою команду в нескольких острых моментах. По сути, ошибся он лишь однажды — когда в середине второго тайма неудачно сыграл на выходе и оставил свои ворота пустыми. Однако его подстраховали партнеры.
К тому времени гости уже давно вели, поскольку в конце довольно скучной первой половины им удалась острая контратака: ее после грубой ошибки спартаковского защитника Ильи Кутепова точным ударом завершил нигерийский форвард Кехинде Фатай. В итоге хозяевам не помогли ни замены, сделанные Каррерой, ни навал на чужие ворота, который красно-белые организовали в самом конце. Более того, по ходу дела у них оголился правый фланг обороны, и "Уфа" пару раз была близка к тому, чтобы удвоить свое преимущество. Таким образом, в рамках чемпионатов "Спартак" не сумел переиграть "Уфу" в третьем подряд домашнем матче, причем эта серия сформировалась под руководством уже трех тренеров — Мурата Якина, Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.
Впрочем, первое поражение в нынешнем турнире не помешало "Спартаку" сохранить первое место, поскольку его ближайший преследователь ЦСКА тоже притормозил. Действующий чемпион не только не сумел переиграть "Краснодар", но и впервые пропустил гол на своем новом домашнем стадионе. Гол этот получился чрезвычайно эффектным, можно даже сказать, европейским. Жуанзинью головой отпасовал Федору Смолову, а тот красиво перекинул мяч через Сергея Игнашевича и с линии штрафной с лета поразил ворота Игоря Акинфеева. А во втором тайме форвард армейцев Ласина Траоре, открывший счет еще на третьей минуте, и Роман Еременко упустили несколько реальных шансов принести своей команде победу.
Ничья армейцев могла помочь выйти на второе место "Зениту", но он не сумел победить в Каспийске "Анжи". Дагестанский клуб, уступая 0:2, добился ничьей — 2:2. В следующем туре центральным будет матч в Санкт-Петербурге, в котором "Зенит" примет "Спартак", в то время как армейцы отправятся на выезд в Ростов.