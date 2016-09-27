На телеканале «Матч ТВ» составили список запретных слов и выражений для комментаторов
Телеканал «Матч ТВ» решил бороться за чистоту русского языка. Для комментаторов руководство ввело стоп-лист нежелательных для использования слов
Руководство спортивного телеканала «Матч ТВ» решило бороться за чистоту русского языка. Для комментаторов руководство ввело стоп-лист нежелательных для использования слов.
В распоряжении издания «Бизнес Online» попал стоп-лист слов, которые теперь запрещены для использования в эфире.
«Эфирный русский язык должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Пожалуйста, уделяйте внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных. Если есть сомнения, консультируйтесь со справкой gramota.ru. Если вам не нравится консультироваться с порталом, читайте книги», - говорится в рекомендации комментаторам спортивного телеканала.
Например, собеседников в эфире нужно называть на Вы, а обращение типа девочки и девчата не допустимы.
Вместо фразы «голевая феерия» предлагается говорить «много забитых мячей», «мэтр спортивной журналистики» заменить на «наш коллега», а выражение «наша дружина не сдается» - фразой «у сборной еще есть шанс».
Также комментаторов просят не злоупотреблять с «народными» названиями спортивных клубов. То есть, футболистов английского «Арсенала» не стоит называть канонирами, а игроков «Ньюкасла» - сороками.
Под запретом оказались выражения «доброго времени суток», особо любимый комментаторами «валидольный матч», «пальма первенства», «тренерская чехарда», «на правах хозяев», «поспорить за выход в финал» и многие другие.