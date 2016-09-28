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Минифутбол
Вера Мухина
28 сентября 14:56

Российские мини-футболисты превзошли сами себя

Впервые в истории чемпионатов мира они вышли в финал

Фото: Михаил Шапаев / Ассоциация мини-футбола России

Победа над командой Ирана со счетом 4:3 в полуфинале впервые в истории вывела бронзового призера 1996 года сборную России в финал чемпионата мира по мини-футболу в Колумбии. В финальном матче, который пройдет 1 октября, россияне сыграют с победителем завтрашней игры Аргентина—Португалия.

Сборная России, участвующая в чемпионате мира по мини-футболу шестой раз, в полуфинальном матче в Медельине обыграла команду Ирана — 4:3 и впервые вышла в финал этого престижного турнира. 1 октября россияне оспорят золото с победителем завтрашней полуфинальной встречи Аргентина—Португалия. Прежним лучшим достижением россиян была бронза чемпионата мира 1996 года в Испании. На прошлом аналогичном турнире в Таиланде в 2012 году сборная России дошла до 1/4 финала, в котором проиграла испанцам.

Голы в составе российской команды забили Дмитрий Лысков (14-я минута), Сергей Абрамов (23), Владислав Шаяхметов (30) и Иван Чишкала (40, в пустые ворота). «Сборная России действует с полной концентрацией и дисциплиной. Я счастлив, что мы смогли выйти на новую высоту. Но это историческое достижение не должно вводить нас в состояние эйфории. Мы еще не сыграли главный матч»,— приводит комментарий главного тренера россиян Сергея Скоровича пресс-служба Ассоциации мини-футбола России. Специалист рассказал, что иранцы все время догоняли и боролись до последней минуты. А также о том, что его подопечным непросто сохранять на высоком уровне физические и моральные кондиции в условиях постоянных переездов из города в город. «А Медельин — это среднегорье, что наложило свой отпечаток»,— подчеркнул он.

Нападающий Дмитрий Лысков заявил, что ему все равно, с кем играть в решающем матче турнира — аргентинцами или португальцами, которые завтра выяснят свои отношения во второй полуфинальной встрече: «Предпочтений нет. Какая разница — до финала мирового первенства слабые команды не доходят. В любом случае это будет битва. Сейчас главное — восстановиться».

Чемпионаты мира по мини-футболу проводятся с 1989 года. Дважды, в 2000 и 2004 годах, в них побеждали испанцы, во всех других пяти случаях чемпионами мира становились бразильцы. Команду Испании наша сборная обыграла в Колумбии со счетом 6:2 в четвертьфинале, а бразильцев в 1/8 финала выбила из дальнейшей борьбы команда Ирана — 4:5 (2:1, 1:2, 1:1), пенальти — 2:3.

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