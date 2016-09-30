Канадские хоккеисты завоевали Кубок мира в шестой раз
Второй матч финальной серии до двух побед они выиграли у сборной Европы со счетом 2:1
В ночь на пятницу сборная Канады во второй раз подряд обыграла сборную Европы в финальной серии до двух побед — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) и в шестой раз в своей истории (с учетом Кубка Канады) выиграла Кубок мира. Первый матч принес канадцам победу со счетом 3:1.
Победа над европейцами 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) во втором матче финальной серии далась фавориту турнира команде Канады весьма непросто. Открыл счет Здено Хара, после чего сборная Европы лидировала на протяжении большей части встречи. Однако в конце третьего периода Патрис Бержерон счет сравнял, а за 44 секунды до его окончания решающую шайбу в ворота европейцев забросил Брэд Маршан. Причем в ситуации, когда команда играла в меньшинстве.
Самым ценным игроком турнира за Кубок мира, а также его лучшим бомбардиром признан набравший в шести матчах 10 очков (3 + 7) капитан и нападающий канадцев Сидни Кросби. «Поверьте, играть за сборную Канады непросто. С вами всегда связывают массу ожиданий, которые надо оправдывать. Но играть дома — это невероятная атмосфера и удовольствие. Великолепный месяц!» — цитирует форварда издание «Спорт-Экспресс». Тренер победителей Майк Бобкок отметил неудержимое стремление канадцев к победе, а Сидни Кросби назвал серийным победителем. «Олимпиада в Сочи, Кубок Стэнли, который он не только выиграл, но и взял там MVP, теперь вот Кубок мира и титул лучшего игрока… Человек, забивавший в овертайме финалов Игр в Ванкувере и Сочи, вряд ли может еще чем-то удивить,— подчеркнул специалист.— Психология Кросби такова, что он хочет выигрывать еще и еще. И вообще все наши парни до конца верят, что победят. До конца».
Сам господин Кросби, который, по его собственным словам, получает особые эмоции, выступая за свою страну, выразил желание сыграть еще и на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. «Мне как спортсмену очень хочется, чтобы Олимпиады для нас, игроков НХЛ, продолжились. Играть за свою страну — это особые эмоции,— подчеркнул он.— В Ванкувере и Сочи мы сталкивались с разными вызовами. В Ванкувере — выиграть перед своими зрителями, в Сочи — победить на большой площадке, что было очень непросто. Сейчас, выиграв Кубок мира, мы счастливы, но надеюсь, что стороны найдут общий язык и способ, чтобы мы через два года вновь сыграли в форме сборной Канады на Олимпийских играх».
Доволен своими подопечными и главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер. А переломным моментом второго поединка он назвал удаление Анже Копитара. «Сейчас очень больно, глядя на итоговый результат. Но в любом случае не чувствую ничего, кроме гордости,— резюмировал господин Крюгер.— Наша группа парней продолжила всех удивлять и, вопреки прогнозам, сыграла лучшую игру против Канады на всем турнире.
Я очень хорошо знаю канадцев, работал в штабе в Сочи. Поэтому понимал, что может произойти что угодно вплоть до последней секунды. Переломным моментом стало удаление Копитара при счете 1:0, хотя еще надо было забить такой удивительный гол, какой удался Бержерону. Это был мировой класс».