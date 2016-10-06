Глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил детские бои в Грозном
Российский боец смешанного стиля и глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение боев с участием детей на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном ...
Российский боец смешанного стиля и глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение боев с участием детей на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном.
Спортсмен отметил, что детские поединки в Грозном проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов.
«По официальным правилам вида спорта, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке.... Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более, это нельзя оправдывать», - заявил Емельяненко, слова которого приводит пресс-служба Союза ММА России.
Спортсмена также удивил факт трансляции детских боев телеканалом «Матч.Боец».
«Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал президент Чечни Рамзан Кадыров», - признался Емельяненко.
На заявление Емельяненко отреагировали и в Министерстве спорта. Ведомство пообещало разобраться с проведением боя смешанного стиля с участием детей на турнире в Грозном. «Мы будем разбираться с данной ситуацией, запросим информацию об этом», - заявила замминистра спорта Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС.
Бои с участием детей прошли в Грозном 4 октября. В турнире принимали участие в том числе и сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова 8, 9 и 10 лет.
Соревнования проводились накануне дня рождения Кадырова, которому 5 октября исполнилось 40 лет.