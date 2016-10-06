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06 октября 00:28

Глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил детские бои в Грозном

Российский боец смешанного стиля и глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение боев с участием детей на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном ...

Фото: grozny-inform.ru

Российский боец смешанного стиля и глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил проведение боев с участием детей на турнире Grand Prix Akhmat 2016 в Грозном.

Спортсмен отметил, что детские поединки в Грозном проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов.

«По официальным правилам вида спорта, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке.... Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более, это нельзя оправдывать», - заявил Емельяненко, слова которого приводит пресс-служба Союза ММА России.

Спортсмена также удивил факт трансляции детских боев телеканалом «Матч.Боец».

«Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет, избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал президент Чечни Рамзан Кадыров», - признался Емельяненко.

На заявление Емельяненко отреагировали и в Министерстве спорта. Ведомство пообещало разобраться с проведением боя смешанного стиля с участием детей на турнире в Грозном. «Мы будем разбираться с данной ситуацией, запросим информацию об этом», - заявила замминистра спорта Павел Колобков, слова которого приводит ТАСС.

Бои с участием детей прошли в Грозном 4 октября. В турнире принимали участие в том числе и сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова 8, 9 и 10 лет.

Соревнования проводились накануне дня рождения Кадырова, которому 5 октября исполнилось 40 лет.

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