Болельщики «Кубани» попросили президента спасти футбольный клуб
Болельщики футбольного клуба «Кубань» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти их любимую команду. Болельщики просят уберечь клуб от расформирования и найти ему спонсора
Болельщики футбольного клуба «Кубань» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти их любимую команду. Болельщики просят уберечь клуб от расформирования и найти ему спонсора.
Соответствующая петиция размещена на сайте общественных инициатив Change.org.
Авторы петиции сообщили, что «Кубань» после вылета из премьер-лиги находится в процессе расформирования и может быть признана банкротом с целью избавления от долговых обязательств.
«Мы просим Вас, Владимир Владимирович, остановить расформирование ФК «Кубань» и помочь клубу со спонсором, как Вы это сделали по просьбе болельщиков «Томи». Если мы что-то и можем сделать - так это просить помощи у Вас, и надеяться на то, что Вы не пройдете мимо и поможете нашему клубу!» - говорится в петиции.
Ранее болельщики «Кубани» обвинили руководство клуба в проблемах команды, а также призвали неравнодушных к команде людей посещать матчи «несмотря ни на что».