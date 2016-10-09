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09 октября 19:09

Сборная России по футболу проиграла Коста-Рике со счетом 3:4

Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в минувшее воскресенье в Краснодаре. Под руководством Станислава Черчесова сборная потерпела первое поражение

Фото: rfs.ru

Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в минувшее воскресенье в Краснодаре.

Под руководством Станислава Черчесова сборная потерпела первое поражение.

Игра завершилась со счетом 3:4. В составе  сборной России голы забили Александр Самедов и Артем Дзюба, дважды поразивший ворота соперника.

У Коста-Рики точными ударами отметились Рэндалл Асофейфа, Брайан Руис и Хоэль Кэмпбелл, забивший с пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил Василий Березуцкий.

Напомним, что этот матч пропустил из-за травмы голкипер Игорь Акинфеев.  Его место в воротах российской сборной занял Сослан Джанаев.

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