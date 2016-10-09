Сборная России по футболу проиграла Коста-Рике со счетом 3:4
Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в минувшее воскресенье в Краснодаре. Под руководством Станислава Черчесова сборная потерпела первое поражение
Фото: rfs.ru
Сборная России по футболу проиграла команде Коста-Рики в товарищеском матче, который прошел в минувшее воскресенье в Краснодаре.
Под руководством Станислава Черчесова сборная потерпела первое поражение.
Игра завершилась со счетом 3:4. В составе сборной России голы забили Александр Самедов и Артем Дзюба, дважды поразивший ворота соперника.
У Коста-Рики точными ударами отметились Рэндалл Асофейфа, Брайан Руис и Хоэль Кэмпбелл, забивший с пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил Василий Березуцкий.
Напомним, что этот матч пропустил из-за травмы голкипер Игорь Акинфеев. Его место в воротах российской сборной занял Сослан Джанаев.