Путин потребовал сократить финансирование профспорта из средств бюджета
Президент России Владимир Путин выступил за сокращение объемом финансирования профессиональных спортивных клубов из бюджета. Глава государства призвал госкомпании и региональные власти снизить затраты на содержание профспорта
Президент России Владимир Путин выступил за сокращение объемом финансирования профессиональных спортивных клубов из бюджета. Глава государства призвал госкомпании и региональные власти снизить затраты на содержание профспорта.
«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт», – заявил президент в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин дал поручение правительству проанализировать затраты госкомпаний на спорт и внести соответствующие предложения. Утвердить план по данному вопросу российский лидер попросил до конца 2016 года.
«О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили», – добавил президент, слова которого приводит «Интерфакс».
В свою очередь министр спорта Виталий Мутко сообщил, что, согласно проекту бюджета на 2017 год, финансирование массового спорта в России может быть сокращено с 4 до 2,6 млрд рублей.