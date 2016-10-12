Министра спорта Виталия Мутко могут повысить до вице-премьера
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что в кабинете министров появится вице-премьер, который будет курировать все эти направления
Министр спорта Виталий Мутко может получить статус вице-премьера. В этом качестве он по-прежнему будет курировать спорт, а также туризм и молодежную политику.
Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что в кабинете министров появится вице-премьер, который будет курировать все эти направления.
«Все это сферы очень близкие. Мы полагаем, что нужно объединить это в один комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру правительства РФ», - заявил президент.
Глава государства добавил, что кадровые предложения будут озвучены в ближайшее время.
Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова в свою очередь заверила, что кандидатура вице-премьера, который будет курировать спорт, молодежную политику и туризм, вскоре будет внесена президенту РФ.