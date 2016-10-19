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WADA
Алексей Доспехов
Коммерсантъ
19 октября 02:32

Россия вырабатывает иммунитет к допингу

Комиссия Виталия Смирнова готовит ответ на вторую часть доклада WADA

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вопросы, связанные с допингом и борьбой с ним, в ближайшее время не потеряют актуальности для отечественного спорта. Более того, ему, возможно, вновь, как и перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, придется биться за то, чтобы сохранить свой статус. Повторится или нет летняя ситуация, зависит от содержания второй части доклада эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена: она должна появиться в ноябре. В российской независимой общественной антидопинговой комиссии во главе с Виталием Смирновым, созданной в связи с кризисом, который возник после публикации предыдущей части доклада, рассматривают различные варианты развития событий — вплоть до новой попытки отстранить Россию от участия в Олимпиаде, уже зимней 2018 года,— и способы защиты.

Вчера почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов рассказал о мерах, которые принимает возглавляемая им независимая общественная антидопинговая комиссия для устранения последствий допингового кризиса в отечественном спорте. Своего апогея он достиг летом. В июле, после публикации доклада Ричарда Макларена, назначенного Всемирным антидопинговым агентством эксперта, в котором говорилось о якобы созданной в России при государственной поддержке системе поощрения и сокрытия нарушений, связанных с применением запрещенных препаратов и методик, встал вопрос об отстранении всей российской команды от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Благодаря Международному олимпийскому комитету, отказавшемуся следовать принципу "коллективной ответственности", его удалось избежать, но сборная страны, пройдя через фильтр международных федераций, все равно выступила в Бразилии далеко не полным составом, а сборная паралимпийская не выступила вообще. Независимая антидопинговая комиссия была создана по поручению президента РФ Владимира Путина перед Олимпиадой для проверки изложенных в двух докладах WADA (первый — комиссии Дика Паунда — вышел еще в ноябре прошлого года и вылился в дисквалификацию российских легкоатлетов) фактов и повышения эффективности антидопинговой политики.

Виталий Смирнов, комментируя деятельность нового органа, сообщил, что уже фактически согласованы основные пункты реформы системы контроля за допинговыми нарушениями в стране. В первую очередь речь идет о статусе находящегося в ее центре национального антидопингового агентства — РУСАДА. По словам Виталия Смирнова, структура, которая, по сути, контролировалась Министерством спорта РФ, станет независимой и перейдет на "прямое финансирование из госбюджета". Этот шаг совпадает с рекомендациями МОК и WADA, а также соответствует зарубежной практике. Кроме того, антидопинговая комиссия сформулирует рекомендации по функционалу других организаций — например, Московской антидопинговой лаборатории: подведомственная Минспорту, она будет опять же переподчинена МГУ. Реформе будет дан ход после внесения необходимых изменений в статьи УК РФ и закона "О физической культуре и спорте".

Но, не исключено, совсем скоро в приоритетное для комиссии направление превратится отстаивание статуса всего российского спорта. Это предположение связано с подготовкой второй части доклада Ричарда Макларена, продолжающего свое расследование: точная дата релиза пока неизвестна, он, видимо, состоится во второй половине ноября.

Виталий Смирнов на прошлой неделе встретился с господином Маклареном в Швейцарии. Говоря о своих впечатлениях от общения с ним, господин Смирнов сказал, что встреча проходила в "нормальной атмосфере", а его собеседник был "очень любезен". При этом Виталий Смирнов воздержался от прогнозов по поводу содержания второй части доклада и вероятных последствий, к которым приведет ее публикация, подчеркнув лишь, что, на его взгляд, в ней вряд ли обнаружится "что-то принципиально новое", а многое будет зависеть от того, как данные Ричарда Макларена "интерпретирует МОК".

Эта интерпретация будет основываться в том числе на выводах двух созданных головным олимпийским ведомством комиссий. Одну возглавил швейцарец Денис Освальд, вторую — француз Ги Каниве. Господин Освальд концентрируется на проверке содержащихся в докладе Ричарда Макларена утверждений о том, что пробы российских спортсменов, взятые на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, якобы подменялись чистыми. А Ги Каниве проверит заявления господина Макларена о существовании в России спонсируемой государством допинг-системы. В рамках расследования будут перепроверены все пробы, взятые у россиян в Сочи. При повторном тестировании внимание будут обращать не только на то, является ли проба чистой, но и на то, проводились ли с ней какие-либо манипуляции с целью подмены биологического материала.

Между тем собеседники, знакомые с работой комиссии Виталия Смирнова, не исключают, что публикация доклада может повлечь за собой повторение летней истории. Только теперь требования применить к России санкции будут касаться уже ближайшей зимней Олимпиады — 2018 года в корейском Пхенчхане. А российские эксперты уже готовятся к отражению потенциальной угрозы.

Один из источников издания как "прекрасный шанс" охарактеризовал позицию швейцарской компании Berlinger, производителя контейнеров для допинг-проб, использовавшихся в Сочи. Ее представители уверенно настаивают на невозможности их вскрыть — в противовес легшим в основу обвинений в адрес России показаниям бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. "Вопрос в оценке весомости доказательств каждой из сторон",— говорит эксперт, надеясь, что вес швейцарских доказательств окажется достаточно велик.

Другой источник полагает, что, даже если факт манипуляций будет признан, это еще не будет означать их "системный характер" и необходимость "проецировать" нарушения на всю сборную. "Мы считаем, что государственной поддержки не было и быть не могло. А следовательно, не может быть и жестких санкций",— добавляет он.

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