Светлана Кузнецова избавилась от конкурентки
А сама вышла в четвертьфинал Кубка Кремля
В Москве на турнире "ВТБ Кубок Кремля" успешно стартовала его прошлогодняя победительница Светлана Кузнецова. Выйдя в четвертьфинал, она кроме всего прочего стала на шаг ближе к участию в итоговом турнире WTA, который в воскресенье начинается в Сингапуре. В свою очередь, другая претендентка на последнюю путевку на WTA Finals — испанка Карла Суарес Наварро выбыла из борьбы во втором круге, не сумев доиграть свой матч из-за травмы.
Особенностью осенних теннисных турниров является обилие травм, связанных с усталостью, накопившейся в конце сезона, в том числе и у самых сильных игроков. Кубок Кремля в этом смысле не является исключением. Например, 18-летняя Анна Блинкова в среду не смогла выйти на свой матч второго круга из-за травмы ноги, полученной во вторник в ходе предыдущей встречи. Кроме того, за три неполных игровых дня не завершили свои матчи казахстанец Михаил Кукушкин, украинка Леся Цуренко, россиянин Аслан Карацев и испанка Карла Суарес Наварро.
Неудача 12-й ракетки мира имеет особое значение, ведь Карла Суарес Наварро была одной из претенденток на последнюю вакантную путевку на итоговый турнир WTA Finals. Однако встреча с экс-россиянкой Дарьей Гавриловой, уже довольно давно представляющей Австралию, сложилась для 28-летней барселонки неудачно: при счете 4:6, 0:3 она была вынуждена отказаться от продолжения борьбы из-за травмы кисти. И теперь единственной теннисисткой, способной обойти британку Джоанну Конту, которая на данный момент замыкает сингапурскую восьмерку, остается Светлана Кузнецова, победившая в 1/8 финала француженку Ализе Корне — 6:4, 7:5.
Это был один из тех классических для Кузнецовой матчей, в которых она боролась не столько с соперницей, сколько с собой. "Когда появлялось преимущество, я почему-то начинала в себе копаться, вместо того чтобы играть дальше. Мне все правильно говорили, что надо играть справа больше с вращением. Но у меня это не получалось, не реализовывала",— прокомментировала россиянка на пресс-конференции перипетии встречи, по ходу которой она то выдавала отличные отрезки, то начинала допускать одну ошибку за другой.
Впрочем, в данном случае такое непостоянство Светланы Кузнецовой было легко объяснимым. Ведь она лишь в понедельник утром прилетела в Москву из Тяньцзиня, где проводила свой третий подряд турнир в Китае. Неудивительно, что прошлогодняя чемпионка не успела толком приспособиться к удобному для нее медленному покрытию. Правда, судя по всему, физически Кузнецова чувствует себя не так уж плохо.
"Мне гораздо труднее перестраиваться после приезда из Австралии или Америки, из Китая — не особенно страдаю из-за этого. Встаю рано — это довольно легко. В "Олимпийском" мы всегда тренируемся в семь, восемь или девять утра. Единственное, чего мне бы не хотелось, так это играть поздние матчи",— рассказывала Кузнецова во вторник перед стартом.
Как бы то ни было, Кузнецова теперь готовится к четвертьфиналу против 26-й ракетки мира Тимеа Бабош из Венгрии.