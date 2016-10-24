С ЦСКА случилось железнодорожное происшествие
Армейцы уступили команде Юрия Семина
В центральном матче 11-го тура первенства России по футболу "Локомотив" оборвал черную серию, сумев победить на своем поле действующего чемпиона страны ЦСКА — 1:0 — благодаря голу только что вышедшего на замену Майкона.
Перед этим матчем забавно было вспомнить, с какой радостью приняли фаны "Локомотива" возвращение на тренерский пост Юрия Семина. Те эмоции давно уступили место чувствам, скажем так, иного оттенка, куда более сдержанным. Семин возглавил "Локомотив" в конце августа, бодро, справившись в гостях с "Краснодаром", стартовал. Но продолжение у яркого старта было печальным. Два месяца железнодорожники побед в чемпионате не добывали, набрав в пришедшихся на этот период пяти матчах два очка и опустившись в ту зону турнирной таблицы, что вплотную примыкает к зоне прямого вылета. Разглядеть в серии поводы для оптимизма было непросто. Ну, разве что такой: если три первые встречи после удачного краснодарского путешествия "Локомотив" проиграл, то в следующих двух добивался ничьих. Правда, были это встречи против "Арсенала" и "Амкара", а не против действующего чемпиона страны.
Держался в матче с ЦСКА "Локомотив" между тем довольно бодро. К его безусловным достижениям в первом тайме можно отнести, например, тот факт, что железнодорожники сделали то, с чем испытывал большие проблемы на прошлой неделе в игре Лиги чемпионов "Монако",— нейтрализовали Ласина Траоре. С ним обходились корректно, но жестко. Ивуарийцу не давали принять мяч в штрафной, возле нее. За ним даже опускались в центр поля. При этом выяснилось, что функции форварда на острие так же эффективно, как Траоре, выполнять в ЦСКА никто не в состоянии. Однажды в прекрасной позиции — прямо перед воротами — очутился Георгий Миланов. Но обработал он пас настолько неловко, что вместо чистого выхода один на один с Гильерме исполнил нечто похожее на упражнение для тренировки бойцов спецназа: полдесятка метров Миланов мчался за укатывавшимся за "ленточку" мячом на четвереньках.
Другим достижением "Локомотива" был отрезок в середине первого тайма, когда он перехватил у ЦСКА преимущество и провел несколько подряд неплохих атак. Однако распоряжались потенциальными шансами железнодорожники не менее скверно, нежели армейцы. Лучший был у Алана Касаева, который выскочил на прострел распоровшего защиту на правом фланге Алексея Миранчука. Касаев, который, складывалось впечатление, легко мог пальнуть на убой, просто кое-как ткнул мяч вперед.
А в середине тайма второго жирный плюс себе смог записать уже лично Юрий Семин. Видя, что его команда перестала кусать ЦСКА и тот уже прилично поддавливает, он поменял Касаева на Майкона. И бразилец сразу же провернул впечатляющий трюк. Взяв мяч у левой бровки, Майкон рванул от Мариу Фернандеса, затем, уже у линии штрафной, столь же легко убрал с дороги Василия Березуцкого и, не испугавшись кинувшихся на него партнеров двух защитников, пробил мимо Игоря Акинфеева. Акинфеев проводил 350-й матч в чемпионатах России за ЦСКА — столько за одну команду никто в отечественных первенствах не сыграл, но праздник по поводу рекорда был подпорчен.
Усилий для того, чтобы отыграться, ЦСКА приложил уйму и "подсевшим" — в отличие от матча с "Монако" — в концовке не выглядел. Но вот эффективности в его энергичных наскоках было минимум. И голкиперу "Локомотива" Гильерме пришлось выручать только один раз — в эпизоде, когда почти в упор стрелял Алексей Ионов. Так железнодорожники чуть-чуть поправили турнирное положение, а ЦСКА, занимающий третье место, чуть-чуть его ухудшил. Теперь от лидера чемпионата армейцев отделяет уже четыре очка.
Лидерство в турнире сохранил "Спартак", который в субботу провел матч в холодном Екатеринбурге. По стилистике он мало отличался от предыдущего, в котором спартаковцы одолели "Ростов". Не сказать что с "Уралом" у него игра клеилась. "Спартак" мучился, но в мучениях опять нашел все-таки способ вырвать три очка. Принес их ему Лоренсо Мельгарехо, который в нынешнем сезоне до сих пор не появлялся в стартовом составе. Травма Квинси Промеса вынудила тренера Массимо Карреру искать варианты, и этот, с Мельгарехо, сработал. Во втором тайме форвард сумел освободиться от опеки и поразить чужие ворота. А защита "Спартака" снова была достаточно надежна, чтобы не пропустить в свои. Да и "Урал", у которого по-настоящему остро действовал, пожалуй, лишь Роман Павлюченко, задачу ему существенно облегчил.
Шедший перед этим туром вровень со "Спартаком" по набранным очкам "Зенит" проведет свой матч 11-го тура сегодня. На своем поле петербуржцы сыграют с аутсайдером чемпионата "Оренбургом".