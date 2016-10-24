Игру в футбол головой признали опасной для мозга
Игра в футбол головой может привести к негативным последствиям для головного мозга. К такому выводу пришли исследователи из университета Стерлинга в Шотландии. Даже несколько ударов головой по мячу нарушают деятельность мозга и ухудшают память
Игра в футбол головой может привести к негативным последствиям для головного мозга. К такому выводу пришли исследователи из университета Стерлинга в Шотландии.
Ученые предупреждают, что даже несколько ударов головой по мячу нарушают деятельность мозга и ухудшают память.
По данным исследователей, после 20 последовательных ударов головой по мячу в работе мозга обнаруживаются «небольшие, но важные изменения». В частности, функция памяти снижается на величину от 41 до 67%, а затем восстанавливается в течение суток до прежнего уровня.
«Учитывая, какое огромное число людей по всему миру играют в эту игру, очень важно, чтобы они отдавали себе отчет в том, как этот спорт влияет на их мозг и какие это может иметь последствия», - заявил один из авторов научной работы нейробиолог Магдалена Летсваарт, слова которой приводит ВВС Russian.