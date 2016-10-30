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Коммерсантъ
30 октября 02:56

Московское дерби осталось за «Спартаком»

Красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 3:1

Московский «Спартак» в главном матче первой половины сезона на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1. Героем матча стал Зе Луиш, записавший на свой счет дубль.

Московский «Спартак» к очередному «главному дерби страны» подошел в хорошо уже забытом состоянии — в качестве лидера чемпионата России. Такого со спартаковцами не случалось уже почти десять лет — с 2007 года. Больше того, даже поражение не лишало «Спартак» более высокого, относительно ЦСКА, места в турнирной таблице. Армейцы же, напротив, в случае поражения отстали бы от принципиального соперника уже на семь очков, что на фоне неблестящей игры демонстрируемой подопечными Леонида Слуцкого в последнее время, уже вполне походило бы на проблему. Так что если исходить исключительно из турнирных соображений, ЦСКА победа нужна была даже больше. Но в таких играх, как уже было многократно доказано, значение чаще всего имеют только цифры на табло в данном конкретном матче. Остальное, как правило, вторично.

«Спартак», на правах хозяина с первых минут взял на себя бремя игры первым номером. Бремя, за то время, что командой руководит Массимо Каррера, как и другие итальянские тренеры, предпочитающий играть от обороны, непривычное. А потому красно-белые хоть и владели территориальным преимуществом, но никакой осмысленной конвертации его в опасные моменты придумать не могли, раз за разом натыкаясь на плотную, в две шеренги оборону ЦСКА, вынужденному отойти назад и под грузом кадровых проблем, и ввиду предполагаемой логики событий, согласно которой идущий вперед «Спартак» вполне можно поймать на контратаке.

Таковых, впрочем, почти не наблюдалось. А сам «Спартак», как уже было сказано, просто не знал с какой стороны пробраться в штрафную ЦСКА. И если бы не глупый, в общем, момент, после которого Денис Глушаков стал автором первого мяча в матче, на перерыв хозяева вполне могли уйти в неважном настроении. Но случилось, как случилось: Глушаков решился на дальний удар (не от хорошей жизни, а потому как иных способов побеспокоить Игоря Акинфеева не просматривалось), мяч, словно на заказ, чиркнул о газон непосредственно перед уже упавшим ему на перехват Акинфеевым, и предательски нырнул в ворота. Не самый логичный, что и говорить, гол, но уж какой есть.

ЦСКА вполне мог отыграться еще до перерыва. Но сначала Георги Миланов в эпизоде, когда напрашивался пас на партнера, решил бить сам — неудачно. А на последних секундах тайма ЦСКА упустил сразу два вернейших момента. Хотя правильнее будет сказать, что не армейцы что-то упустили, а голкипер «Спартака» Артем Ребров лишил их праздника. Но совершенно непонятно как он умудрился в течение пары секунд сначала отразить удар Ласины Траоре, а следом, оказавшись уже в другом углу ворот, остановить мяч уже после удара Зорана Тошича, первым успевшего на добивание. В общем, не повезло армейцам в этом эпизоде.

У игроков и болельщиков ЦСКА есть основания говорить о невезении и по итогам второго тайма. Они могут припомнить эпизод, в котором Дмитрий Комбаров в собственной штрафной сыграл рукой, что явно тянуло на пенальти, но прошло мимо внимания судей, могут пожаловаться на фанов, зажигавших файеры, вследствие чего поле затянуло дымом и матч пришлось приостановить. И это когда армейцы вроде как поймали атакующий кураж. Но, как бы ни было, а от того, что именно «Спартак» куда предпочтительнее смотрелся в созидании никуда не деться. И если в первом тайме у хозяев совершенно не проходили атаки через центр, то во втором их было в достатке. А одна из них, начатая великолепным пасом в исполнении Глушакова завершилась точным, в касание, ударом Зе Луиша.

ЦСКА отквитал один мяч почти сразу: наконец-то дал результат один из множества навесов на Траоре. Но надежда на спасение, мелькнувшая было у армейских болельщиков, угасла столь же быстро, как и возникла. И снова отличился Зе Луиш, которому в этот раз ассистировал Ромуло. И это за две минуты до конца основного времени. То есть ЦСКА, чтобы уйти непобежденным, нужно было уже настоящее чудо. Его, как водится, не случилось.

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