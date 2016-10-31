Российским легкоатлетам пообещали компенсации за пропуск Олимпиады в Рио
Российские легкоатлеты смогут рассчитывать на денежные компенсации за отстранение их от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Деньги спортсменам выплатит Фонд поддержки олимпийцев России
Российские легкоатлеты смогут рассчитывать на денежные компенсации за отстранение их от Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года. Деньги спортсменам выплатит Фонд поддержки олимпийцев России.
Всего в списке 42 спортсмена, документы подавали «только на достойных», сообщил агентству ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
«Материальную компенсацию получат 42 легкоатлета, выплаты пройдут всем одновременно. Размер компенсаций будет зависеть от того, какой результат тот или иной спортсмен мог бы реально показать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро», - отметил Шляхтин.
Напомним, на летние Игры в Рио не были допущены 67 российских легкоатлетов. Такое решение было принято в связи с допинг-скандалом в легкой атлетике.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в августе пообещал, что Фонд поддержки олимпийцев России выделит отстраненным материальную помощь.