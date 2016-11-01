Выплата компенсаций легкоатлетам за недопуск на Игры в Рио возмутила других спортсменов
Информация о выплате российским легкоатлетам крупных денежных компенсаций в связи с их отстранением от участия в соревнованиях, вызвали недовольство у представителей других видов спорта
Информация о выплате российским легкоатлетам крупных денежных компенсаций за невыигранные ими медали Олимпиады-2016 в связи с их отстранением от участия в соревнованиях, вызвали недовольство у представителей других видов спорта.
Остальные спортсмены, которых также не допустили на Игры в Рио-де-Жанейро, потребовали поделить денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев по справедливости.
Вопрос об этом подняли тяжелоатлеты, которых, как и легкоатлетов в полном составе отстранили от Олимпиады из-за обвинений в допинге. Тяжелоатлетов поддержали и другие спортсмены.
«Если легкоатлетам можно, то чем остальные хуже? Они у нас другая каста? Правильно тяжелоатлеты подняли вопрос», - заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» советник президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников.
Президент федерация гребли Вениамин Бут также призвал к справедливости при распределении компенсаций. «При благоприятных раскладах на две медали в Рио мы рассчитывать могли. Вопрос в любом случае поднять надо. Если какие-то суммы выплачиваются не только потенциальным победителям, то должна быть справедливость», - заявил Бут.
Согласно последним данным, компенсации получат ведущие легкоатлеты в количестве 42 человек. Размер выплат будет зависеть от того, какой результат они могли бы показать в Рио-де-Жанейро. При этом некоторые спортсмены получат бонус, эквивалентный вознаграждению за олимпийское золото (около 4 млн рублей).
Материальную помощь отстраненным легкоатлетам 25 августа пообещал глава правительства РФ Дмитрий Медведев, когда вручал чемпионам и призерам Олимпиады ключи от автомобилей BMW.
На летние олимпийские игры 2016 года помимо 67 легкоатлетов из-за антидопинговых санкций не были допущены 20 представителей академической гребли, восемь тяжелоатлетов, шесть каноистов и байдарочников, четыре велосипедиста и два пятиборца.