Болельщик «Спартака» пожаловался на «Аэрофлот» из-за призыва «болеть за ЦСКА»
«Я нахожусь в полном недоумении относительно мерзкого ролика, показанного всем пассажирам при запуске видеосистемы «Летайте «Аэрофлотом», болейте за ЦСКА». Я из 44-х лет, прожитых на свете, 37 болею за «Спартак», ЦСКА не люблю всей душой», - написал в своей жалобе пассажир
Болельщик московского футбольного клуба «Спартак» написал жалобу в авиакомпанию «Аэрофлот» из-за трансляции на борту ролика с участием футболистов ЦСКА.
«Я нахожусь в полном недоумении относительно мерзкого ролика, показанного всем пассажирам при запуске видеосистемы «Летайте «Аэрофлотом», болейте за ЦСКА». Я из 44-х лет, прожитых на свете, 37 болею за «Спартак», ЦСКА не люблю всей душой и не хочу видеть эту гадость, заплатив деньги за 4 билета бизнес-класса», - написал в своей жалобе Валерий Родин.
Болельщик предложил перевозчику поместить видео с участием ЦСКА в раздел «По желанию», «а лучше – в сортир».
«И помните – человеку проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб. Относитесь с уважением к привязанностям и увлечениям ваших пассажиров», - добавил возмущенный болельщик, слова которого приводит Sport.ru.
Отметим, что авиакомпания «Аэрофлот» является официальным спонсором московского футбольного клуба ЦСКА.