Криштиану Роналду подписал пожизненный контракт с Nike на 24 млн долларов в год
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обеспечил себе безбедное существование до конца жизни, заключив новый контракт с компанией Nike. Согласно контракту, знаменитый футболист будет пожизненно получать по 24 миллиона долларов в год
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обеспечил себе безбедное существование до конца жизни, заключив новый контракт с компанией Nike.
Согласно контракту, знаменитый футболист будет пожизненно получать по 24 миллиона долларов в год. Таким образом, португалец к 73 годам заработает от этого спонсорского соглашения миллиард долларов, подсчитала газета Sunday Times.
Криштиану Роналду стал третьим спортсменом в истории, который заключил с Nike пожизненный контракт. Ранее аналогичные контракты с производителем спортивной экипировки заключили баскетболисты Леброн Джеймс и Майкл Джордан.