Полузащитника ЦСКА дисквалифицировали на 2 года за употребление кокаина
Причиной дисквалификации футболиста стала его допинг-проба, в которой нашли следы кокаина. Проба была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2)
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на 2 года по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Причиной дисквалификации футболиста стала его допинг-проба, в которой нашли следы кокаина. Проба была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).
Дисквалификация отсчитывается от 6 октября 2016 года. Апелляция на решение о дисквалификации игрока может быть подана в течение трех дней.
Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА временно отстранил футболиста от матчей на 30 дней.