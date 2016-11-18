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допинг
Арнольд Кабанов
Коммерсантъ
18 ноября 17:35

Допинг с чувством эйфории

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко уличен в употреблении кокаина и дисквалифицирован на два года

Европейский союз футбольных ассоциаций (UEFA) дисквалифицировал полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на два года. В сообщении UEFA отмечается, что игрок был уличен в употреблении кокаина. Дисквалификация отсчитывается с 6 октября 2016 года. Учитывая, что Еременко уже 29 лет, не исключено, что вердикт UEFA вынудит его завершить карьеру.

В пятницу UEFA обнародовал вердикт по делу полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко. Футболист в начале октября был временно отстранен от участия в играх. В UEFA не поясняли, что стало причиной такого решения, однако теперь выясняется, что дело было не просто в допинге, а в наркотиках. Как пояснили в UEFA, допинг-проба, взятая у Еременко 14 сентября после матча Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», дала положительный результат на кокаин. Срок двухлетней дисквалификации Еременко решено отсчитывать с 6 октября — даты, когда были получены результаты теста. Учитывая, что спортсмену уже 29 лет, двухлетняя дисквалификация может вынудить его завершить карьеру. Ведь на поле он снова сможет появиться даже не в октябре 2018-го, когда истечет дисквалификация, а не раньше января 2019-го. Это ближайшая дата, когда будут возможны дозаявки. При этом представляется вполне вероятным то, что контракт Еременко с ЦСКА будет расторгнут по инициативе клуба, которому просто нет смысла платить зарплату футболисту, не выходящему на поле.

Отметим, что у Романа Еременко еще есть возможность обжаловать решение UEFA — на подачу соответствующего заявления у него три дня. Но, как показывает практика, шансы на победу незначительны. Успехом будет, если Еременко просто удастся добиться смягчения наказания. И как считает бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, шанс на смягчение вердикта есть. «Человек впервые попался на допинге, такие случаи были. Мне кажется, нужно использовать все пути и возможности обжаловать все это дело в арбитражном суде в Лозанне»,— заявил господин Колосков «Р-Спорт».

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допинг
Допинг с чувством эйфории
Европейский союз футбольных ассоциаций дисквалифицировал полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на два года. В сообщении UEFA отмечается, что игрок был уличен в употреблении кокаина.
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