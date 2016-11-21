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Коммерсантъ
21 ноября 03:26

«Спартак» - получемпион

Красно-белые обеспечили себе лидерство по итогам первого круга

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Московский "Спартак" обеспечил себе первое место по итогам первого круга чемпионата России, обыграв в 14-м туре первенства пермский "Амкар" — 1:0. Красно-белые бились о защиту гостей 90 минут, и только точный удар Дениса Глушакова уже в компенсированное время позволил им заработать три очка и сохранить отрыв от "Зенита", который вчера был сильнее "Крыльев Советов" — 3:1.

"Спартак" при Массимо Каррере довольно часто стал проявлять качества, обычно присущие по-настоящему большим командам: умение выигрывать, не показывая хорошей игры. В последних турах такое наблюдалось уже несколько раз — в матчах с "Ростовом", "Уралом" и "Томью". Разве что дерби с ЦСКА выбилось из этой серии, скажем так, трудовых побед.

К вчерашней победе над "Амкаром" "Спартак" также шел долго и упорно, причем настолько, что ему только чудом хватило времени. Нет, нельзя сказать, что спартаковцы не проявляли рвения или прохаживались по полю в прогулочном режиме. Напротив, движения, напора хватало. А эпизоды, после которых Квинси Промес или Лоренсо Мельгарехо хватались за голову, демонстрируя стадиону свое разочарование упущенным, как им казалось, стопроцентным моментом, можно перечислять долго. Равно как и эпизоды, в которых, чаще, кстати, после фланговых навесов, казалось, что вот сейчас-то мяч уж точно влетит в ворота Александра Селихова.

Но последнему, как ни странно, и в игру то по-настоящему вступать не приходилось, поскольку с завершающими ударами у "Спартака" были проблемы. А время при этом шло. И ничего не менялось. Больше того, в конце первого тайма "Спартак" так увлекся осадой ворот Селихова, что прозевал классическую контратаку. Павел Комолов убежал один на один с Артемом Ребровым, и только изумительная нерасторопность и нерешительность пермского полузащитника не позволили "Амкару" выйти вперед.

В похожем ключе игра шла и во втором тайме. Но когда "Амкар" почти уже добыл желанную московскую ничью, когда "Спартак" перешел уже на откровенный навал, случился удар Дениса Глушакова. Он был настолько хорош, точен, силен, то есть практически совершенен, что, стой в воротах "Амкара" сразу два Селихова, это не помешало бы мячу "ввинтиться" в девятку и принести "Спартаку" очередные три очка. Они, к слову, гарантировали красно-белым сохранение лидерства по итогам первого круга. Да, завершится он только после 15-го тура, но даже если в следующую субботу "Спартак" уступит "Тереку", главный преследователь красно-белых "Зенит" все равно не сумеет его достать.

К слову, самому "Зениту", вчера встречавшемуся с "Крыльями Советов", пришлось сильно постараться, чтобы удержать трехочковое отставание от "Спартака". Уже на четвертой минуте хозяева допустили ошибку, которой тут же воспользовался Кристиан Паскуато.

Впрочем, реального влияния на ход матча фора, свалившаяся в руки гостям, не оказала. Уже через несколько минут Артем Дзюба, подставив свою длиннющую ногу под фланговый навес, счет сравнял, и "Зенит" принялся спокойно искать пути к очередному взятию ворот гостей. Тут, правда, больше преуспели игроки "Крыльев Советов", еще до перерыва отдавшие "Зениту" бремя лидерства: Милан Родич, пытаясь прорвать фланговый прострел в борьбе с Дзюбой, уже изготовившимся забить второй мяч, отправил мяч в собственные ворота. То есть лишил Родич Дзюбу дубля. Но форвард петербургской команды свое в этом матче все равно взял. Уже под занавес встречи он заработал пенальти, который сам же и реализовал, установив таким образом окончательный счет — 3:1.

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«Спартак» - получемпион
Московский "Спартак" обеспечил себе первое место по итогам первого круга чемпионата России, обыграв в 14-м туре первенства пермский "Амкар" . Красно-белые бились о защиту гостей 90 минут, и только точный удар Дениса Глушакова уже в компенсированное время позволил им заработать три очка ...
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