Правительство одобрило поправки, ужесточающие наказание для футбольных фанатов
Одобренные правительством поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток
Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание для спортивных болельщиков за участие в беспорядках.
Данный документ был разработан в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Одобренные правительством поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований от года до семи лет.
Иностранцев будут наказывать штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей и выдворением из страны. Если они проживают в России, то выдворение будет заменено запретом на посещение матчей на срок от года до семи лет.
Грубыми нарушениями правил поведения считаются действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности тех, кто следит за соревнованиями или находится на прилегающей территории, сообщает РБК.
Ужесточить наказание за участие болельщиков в беспорядках было решено в связи с массовыми драками футбольных фанатов во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года. Самыми масштабными стали беспорядки с участием английских и российских фанатов.