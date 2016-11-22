Меню
Спорт
Кто последует вслед за Хорошавиным, Гайзером и Белых?
Спорт
22 ноября 00:32

Правительство одобрило поправки, ужесточающие наказание для футбольных фанатов

Одобренные правительством поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток

Фото: krabov.net

Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие наказание для спортивных болельщиков за участие в беспорядках.

Данный документ был разработан в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Одобренные правительством поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований от года до семи лет.

Иностранцев будут наказывать штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей и выдворением из страны. Если они проживают в России, то выдворение будет заменено запретом на посещение матчей на срок от года до семи лет.

Грубыми нарушениями правил поведения считаются действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности тех, кто следит за соревнованиями или находится на прилегающей территории, сообщает РБК.

Ужесточить наказание за участие болельщиков в беспорядках было решено в связи с массовыми драками футбольных фанатов во время чемпионата Европы по футболу летом 2016 года. Самыми масштабными стали беспорядки с участием английских и российских фанатов.

Читайте также
Болельщик «Спартака» пожаловался на «Аэрофлот» из-за призыва «болеть за ЦСКА»
Французская полиция блокировала российских болельщиков по дороге в Лилль
Власти США попросили своих граждан не ездить на Евро-2016 из-за угрозы терактов
Сейчас на главной
Горячие новости
Власти подготовились к дракам фанатов на ЧМ-2018
Одобренные правительством поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях в виде штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административный арест до 15 суток
Интервью
Михаил Давыдов

Советский и российский учёный, хирург-онколог, профессор, академик

Михаил Давыдов: «Все борются не за больного, а за деньги»
Горячие новости
О бедном россиянине замолвите слово
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство в рамках борьбы с бедностью прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических. Сама вице-премьер при этом высказалась за полное освобождение от уплаты НДФЛ несостоятельных граждан
Горячие новости
Власти Москвы разработают для горожан памятку по борьбе с зимней хандрой
Московские власти помогут жителям столицы преодолеть осенне-зимнюю хандру с помощью специальной памятки. Депутаты Мосгордумы рассмотрят этот вопрос на одном из заседаний профильной комиссии городского парламента и с экспертами
Горячие новости
Одной зарплатой сыт не будешь
По данным организации «Трансперенси Интернешнл - Россия», компании «Татстрой», «Водоканалсервис» и «Татсельжилкомхоз» получили почти 10 млрд рублей, выполняя государственные подряды. Организация связывает эти компании с заместителем мэра Москвы
РФПЛ
«Спартак» - получемпион
Московский "Спартак" обеспечил себе первое место по итогам первого круга чемпионата России, обыграв в 14-м туре первенства пермский "Амкар" . Красно-белые бились о защиту гостей 90 минут, и только точный удар Дениса Глушакова уже в компенсированное время позволил им заработать три очка ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

криминал
Коррупция в погонах
Наше издание решило внимательнее изучить историю Антона Вахонина, чтобы определить, насколько информация СМИ соответствует действительности. И результаты даже беглого расследования показали, что все обстоит с точностью до наоборот.
Горячие новости
Россиянам разрешат открывать «семейные» банковские счета
Российские граждане со следующего года получат возможность открывать один банковский счет на несколько владельцев. Нововведение уже одобрил комитет по государственному строительству
Горячие новости
Это неправильный Конек-Горбунок
Проверяющие из отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ишиме нашли в магазине книги, которые «не соответствуют требованиям закона». В список таких книг вошли сказки Ганса Христиана Андерсена и произведение Петра Ершова «Конек-Горбунок»
футбол
Китайцы дорого заплатят за английский футбол
Английская премьер-лига согласовала условия контракта на продажу прав на трансляции матчей английского первенства в Китае. По трехлетнему договору китайская PPTV заплатит АПЛ в общей сложности $700 млн.
Горячие новости
Это он, это он, золотой наш почтальон
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в 2014 году заработал 95,4 млн рублей. При этом его официальная зарплата составила 310 тысяч рублей. Об этом говорится в официальном отчете Генеральной прокуратуры РФ, подготовленном после проверки Минкомсвязи
Горячие новости
Писатели и журналисты выступили против введения государственной идеологии
Российские писатели и журналисты выступили против введения государственной идеологии. Соответствующее обращение к властям опубликовано на странице писателя Льва Тимофеева в Facebook
допинг
Допинг с чувством эйфории
Европейский союз футбольных ассоциаций дисквалифицировал полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко на два года. В сообщении UEFA отмечается, что игрок был уличен в употреблении кокаина.
Горячие новости
В Калужской области пройдет митинг в поддержку Дональда Трампа
В Обнинске Калужской области в субботу, 19 ноября, состоится первый в России пикет в поддержку Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США. Мероприятие пройдет на Привокзальной площади города
Горячие новости
Парковка ради сбора денег
Московские власти, которые стремительными темпами расширяют зону платной парковки в городе, уже перестали аргументировать свои намерения «многочисленными просьбами москвичей» и желанием улучшить ситуацию с дорожными пробками
Горячие новости
Полузащитника ЦСКА дисквалифицировали на 2 года за употребление кокаина
Причиной дисквалификации футболиста стала его допинг-проба, в которой нашли следы кокаина. Проба была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2)
Горячие новости
Госдума утвердила бюджет с дефицитом в 2,75 трлн рублей
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 18 ноября большинством голосов приняли проект бюджета на 2017 год в первом чтении. «За» проголосовали 334 депутата. Еще 100 народных избранников проголосовали против, назвав проект бюджета антиконституционным
Горячие новости
Телевидение обвинили в отуплении населения
Житель Москвы подал судебный иск к телецентру «Останкино» с требованием выплаты компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Претензия гражданина к телецентру состоит в том, что программы, которые производит «Останкино», «отупляют население»