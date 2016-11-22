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22 ноября 13:39

Футболисты «Ростова» предложили игрокам «Баварии» сыграть в шапках-ушанках

Футбольный клуб «Ростов» предложил футболистам немецкой «Баварии» сыграть в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов в шапках-ушанках. Футболисты «Баварии» приняли предложение ростовчан

Фото: Twitter/rostovfc

Футбольный клуб «Ростов» предложил футболистам немецкой «Баварии» сыграть в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов в шапках-ушанках.

Футболисты «Баварии» приняли предложение ростовчан, но взамен соперники должны сыграть в традиционных баварских кожаных штанах.

Переписки по поводу экипировки между командами в сети Twitter началась после того, как баварцы увидели фотографии с тренировки соперника в морозную погоду.

Немцы поинтересовались погодой в Ростове-на-Дону в день матча и спросили, стоит ли форварду «Баварии» Томасу Мюллеру надеть шорты подлиннее.

Ростовчане в ответ отметили, что баварцам будет комфортнее играть в шапках-ушанках.

Матч пятого тура группового этапа пройдет на домашнем поле «Ростова». Игра начнется в среду в 20:00 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась поражением «Ростова» со счетом 0:5.

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