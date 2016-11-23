Реконструкция «Лужников» к ЧМ-2018 обойдется в 409 млн долларов
Реконструкция спортивной арены «Лужники» началась в 2014 году, за допэмиссию акций спорткомплекса мэрия Москвы заплатила 2,3 млрд рублей. Завершить ремонтные работы планируется к концу текущего года
Реконструкция «Большой спортивной арены (БСА) «Лужники»» обойдется в 409 млн долларов. Такую сумму озвучил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
«Стоимость реконструкции «Лужников» составляет около 409 миллионов долларов, что гораздо ниже стоимости аналогичных объектов за рубежом», - заявил Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.
Реконструкция спортивной арены «Лужники» началась в 2014 году, за допэмиссию акций спорткомплекса мэрия Москвы заплатила 2,3 млрд рублей. Завершить ремонтные работы планируется к концу текущего года.
Ранее московские власти заявляли, что в 2017 году в «Лужниках» должны состояться первые матчи.
Предполагается, что «Лужники» станут главной ареной чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, на этом стадионе пройдут церемония открытия и первый открытия чемпионата, а также один из полуфиналов и финал мундиаля.