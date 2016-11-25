Меню
Общество
Кадровый резерв Президента без продвижения в карьере
лига европы
Арнольд Кабанов
Коммерсантъ
25 ноября 01:37

Вторая евровесна «Краснодара»

Благодаря домашней ничьей с «Зальцбургом» он вышел в 1/16 финала Кубка Европы

Фото: Елена Синеок / Коммерсантъ

В 1/16 финала Кубка Европы Россия будет представлена минимум двумя клубами. Это стало ясно после того как «Краснодар» в пятом туре группового этапа дома сыграл вничью с «Зальцбургом» — 1:1. Этот результат, несмотря на невзрачную игру, гарантировал российской команде место в play-off, куда еще три недели назад вышел петербургский «Зенит».

Матч с «Зальцбургом» был для «Краснодара» принципиальнейшим. Заранее было известно, что российский клуб уже после пятого тура группового этапа может оказаться в play-off, но для этого, во-первых, ему требовалось хотя бы не проиграть. Во-вторых, в случае ничейного результата в Краснодаре французская «Ницца» в гостях должна была уступить лидеру группы I — немецкому «Шальке-04». В итоге в Леверкузене был зафиксирован приемлемый для «Краснодара» результат — 2:0, причем победный мяч хозяева провели еще в начале первого тайма. А вот четвертая команда предыдущего чемпионата России заставила своих болельщиков поволноваться.

Особых сложностей в противоборстве с соперником, который в сентябре в гостях был побежден — 1:0, вроде бы ничего не предвещало. В 14-м туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Урал» — 3:0, причем один голов оказался на счету лучшего бомбардира первенства Федора Смолова. Правда, все три мяча южане тогда забили в течение восьми минут по истечении часа довольно невзрачной игры, но ведь крупная победа в любом случае ею и остается.

Однако первый тайм игры с «Зальцбургом» показал, что «Краснодар», который вот уже более двух месяцев возглавляет 47-летний Игорь Шалимов, находится едва ли не в кризисе. Это были худшие 45 минут, которые команда провела в нынешнем сезоне. Атакующая линия практически не работала, в обороне следовал один провал за другим, нервничал вратарь Станислав Крицюк. Поэтому гол, забитый израильтянином Мунасом Даббуром на 37-й минуте, выглядел вполне логичным.

Во втором тайме «Краснодар» вроде бы прибавил, но этого долго было недостаточно. К 74-й минуте Шалимов использовал все замены, а в счете по-прежнему вел «Зальцбург». Лишь за 5 минут до окончания основного времени Виталий Калешин, пытаясь выполнить навесную передачу, неожиданно попал в штангу, мяч отскочил к Смолову и тот не оплошал — 1:1. И теперь гостевой матч с «Ниццей» 8 декабря для «Краснодара» турнирного значения уже не имеет.

Таким образом, «Краснодар» второй год подряд вышел в 1/16 финала второго по значимости еврокубка. Напомним, что в предыдущем розыгрыше он на этой стадии в двухматчевом противостоянии уступил пражской «Спарте».

Что же касается другого российского клуба, выступающего в Лиге Европы, — петербургского «Зенита», то он в своей группе D не без проблем, но все-таки одержал пятую победу подряд. На этот раз дома благодаря голам Александра Кокорина, который открыл счет на 44-й минуте, и Александра Кержакова, отличившегося со штрафного удара в самом конце матча на первой минуте компенсированного времени, со счетом 2:0 был повержен «Маккаби» из Тель-Авива. Впрочем, на турнирное положение «Зенита» этот результат никак не повлияет. Напомним, что подопечные Мирчи Луческу еще за два тура до конца группового этапа обеспечили себе выход в 1/16 финала с первого места. В последнем матче перед play-off они сыграют с голландским АЗ.

Из других результатов отметим очередное фиаско одного из самых титулованных участников нынешнего турнира — итальянского «Интера». Миланцы в гостях проиграли израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы — 2:3, пропустив решающий мяч на третьей минуте компенсированного времени. Таким образом, «Интер», который в последнем туре встречается с обеспечившей себе первое место в группе К пражской «Спартой», сенсационно выбыл из борьбы за почетный трофей еще за тур до окончания группового этапа. А вторую путевку в play-off от этой группы разыграют британский «Саутгемптон» и «Хапоэль».

Читайте также
«Краснодар» упустил победу над «Шальке» в групповом этапе Лиги Европы
«Краснодар» разгромил «Ниццу» в матче группового этапа Лиги Европы
Московский «Спартак» могут отстранить от участия в еврокубках
Сейчас на главной
лига европы
Вторая евровесна «Краснодара»
В 1/16 финала Кубка Европы Россия будет представлена минимум двумя клубами. Это стало ясно после того как «Краснодар» в пятом туре группового этапа дома сыграл вничью с «Зальцбургом» ...
Горячие новости
Военно-промышленный банк списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков
Банк, который в сентябре был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности, незаконно списал 6,3 млрд рублей со счетов своих вкладчиков. Информация об этом передана в правоохранительные органы
Горячие новости
Мы так полстраны лишим прав
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя
платные дороги
Платные дороги 2.0
Хотя отдельные платные участки были в стране и до этого, впервые на уровне руководства страны о платных дорогах заговорили 12 лет назад, в 2004 г. Интересно вспомнить некоторые цитаты: тогдашний министр Игорь Левитин, например, сказал, что первыми «будут направления от Москвы в сторону Белоруссии ...
Горячие новости
К избирательной кампании Путина привлекут блогеров с большим числом подписчиков
Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике
Горячие новости
Все что нажито непосильным трудом
Высокий суд Англии и Уэльса постановит изъять все имущество главы российского НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей у «Банка Москвы». Арест наложен на два автомобиля, детскую машину Ferrari, мотоцикл, несколько телевизоров ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Власти готовят серию сюжетов о любви москвичей к платной парковке
Отметим, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что на платных парковках, в том числе и в спальных районах, настаивают сами горожане. В реальности же москвичи выходят на митинги с требованием отменить платную парковку
Московская область
«Нет» диктатуре Воробьева!
Николай Дижур заслуженно пользуется репутацией системного раздражителя подмосковной администрации. Он постоянно и жестко выступает против тотальных нарушений российских законов, глобальной коррупции, кумовства и информационной вакханалии, которые стали фирменным стилем Правительства Московской области...
Горячие новости
Российские бизнесмены пожаловались на Visa и MasterCard из-за разных комиссий
ФАС не исключила возбуждения дела в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard из-за разной комиссии при обслуживании малого и среднего бизнеса
Горячие новости
Сенатор предложил увольнять судей после трех «неправильных» приговоров
Сенатор и бывший министр труда предлагает увольнять судей, если принятые ими решения были отменены вышестоящей инстанцией три раза. Соответствующий законопроект сенатор уже внес на рассмотрение Госдумы
Горячие новости
Спецслужбы Брюсселя сообщили о возможных терактах на рождественской ярмарке
Спецслужбы Бельгии получили сведения о подготовке терактов во время традиционной рождественской ярмарки «Зимние удовольствия». О планах террористов сообщает газета La Derniere Heure ...
Авторская колонка
Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил
Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу ...
Кучер Станислав
Горячие новости
ФАС уличила в картельном сговоре поставщиков техники для ГАС «Выборы»
Федеральная антимонопольная служба России заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для автоматизированной системы «Выборы». По данному факту возбуждено дело ...
ЖКХ
Как не попасть на счетчик
Известно, что желающих нажиться на нашей юридической безграмотности или беспомощности хоть пред пруди. Особенно в сфере строительства и ЖКХ. Способов залезть в карман гражданина РФ предостаточно. Один из них – заставить заменить водосчетчики ...
Горячие новости
Алексей Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе»
Горячие новости
Пенсионный фонд опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в 2019 году
Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда. Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год
Авторская колонка
По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...
В Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!
Николай Дижур
Горячие новости
Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова