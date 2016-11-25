Вторая евровесна «Краснодара»
Благодаря домашней ничьей с «Зальцбургом» он вышел в 1/16 финала Кубка Европы
В 1/16 финала Кубка Европы Россия будет представлена минимум двумя клубами. Это стало ясно после того как «Краснодар» в пятом туре группового этапа дома сыграл вничью с «Зальцбургом» — 1:1. Этот результат, несмотря на невзрачную игру, гарантировал российской команде место в play-off, куда еще три недели назад вышел петербургский «Зенит».
Матч с «Зальцбургом» был для «Краснодара» принципиальнейшим. Заранее было известно, что российский клуб уже после пятого тура группового этапа может оказаться в play-off, но для этого, во-первых, ему требовалось хотя бы не проиграть. Во-вторых, в случае ничейного результата в Краснодаре французская «Ницца» в гостях должна была уступить лидеру группы I — немецкому «Шальке-04». В итоге в Леверкузене был зафиксирован приемлемый для «Краснодара» результат — 2:0, причем победный мяч хозяева провели еще в начале первого тайма. А вот четвертая команда предыдущего чемпионата России заставила своих болельщиков поволноваться.
Особых сложностей в противоборстве с соперником, который в сентябре в гостях был побежден — 1:0, вроде бы ничего не предвещало. В 14-м туре чемпионата России «Краснодар» обыграл «Урал» — 3:0, причем один голов оказался на счету лучшего бомбардира первенства Федора Смолова. Правда, все три мяча южане тогда забили в течение восьми минут по истечении часа довольно невзрачной игры, но ведь крупная победа в любом случае ею и остается.
Однако первый тайм игры с «Зальцбургом» показал, что «Краснодар», который вот уже более двух месяцев возглавляет 47-летний Игорь Шалимов, находится едва ли не в кризисе. Это были худшие 45 минут, которые команда провела в нынешнем сезоне. Атакующая линия практически не работала, в обороне следовал один провал за другим, нервничал вратарь Станислав Крицюк. Поэтому гол, забитый израильтянином Мунасом Даббуром на 37-й минуте, выглядел вполне логичным.
Во втором тайме «Краснодар» вроде бы прибавил, но этого долго было недостаточно. К 74-й минуте Шалимов использовал все замены, а в счете по-прежнему вел «Зальцбург». Лишь за 5 минут до окончания основного времени Виталий Калешин, пытаясь выполнить навесную передачу, неожиданно попал в штангу, мяч отскочил к Смолову и тот не оплошал — 1:1. И теперь гостевой матч с «Ниццей» 8 декабря для «Краснодара» турнирного значения уже не имеет.
Таким образом, «Краснодар» второй год подряд вышел в 1/16 финала второго по значимости еврокубка. Напомним, что в предыдущем розыгрыше он на этой стадии в двухматчевом противостоянии уступил пражской «Спарте».
Что же касается другого российского клуба, выступающего в Лиге Европы, — петербургского «Зенита», то он в своей группе D не без проблем, но все-таки одержал пятую победу подряд. На этот раз дома благодаря голам Александра Кокорина, который открыл счет на 44-й минуте, и Александра Кержакова, отличившегося со штрафного удара в самом конце матча на первой минуте компенсированного времени, со счетом 2:0 был повержен «Маккаби» из Тель-Авива. Впрочем, на турнирное положение «Зенита» этот результат никак не повлияет. Напомним, что подопечные Мирчи Луческу еще за два тура до конца группового этапа обеспечили себе выход в 1/16 финала с первого места. В последнем матче перед play-off они сыграют с голландским АЗ.
Из других результатов отметим очередное фиаско одного из самых титулованных участников нынешнего турнира — итальянского «Интера». Миланцы в гостях проиграли израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы — 2:3, пропустив решающий мяч на третьей минуте компенсированного времени. Таким образом, «Интер», который в последнем туре встречается с обеспечившей себе первое место в группе К пражской «Спартой», сенсационно выбыл из борьбы за почетный трофей еще за тур до окончания группового этапа. А вторую путевку в play-off от этой группы разыграют британский «Саутгемптон» и «Хапоэль».