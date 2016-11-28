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28 ноября 08:02

Футболисты «Зенита» подрались в раздевалке после поражения от «Краснодара»

Поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России стало поводом для драки между футболистами петербургского клуба. Потасовка произошла в раздевалке сразу после игры

Фото: Сайт ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

Поражение «Зенита» от «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России стало поводом для драки между футболистами петербургского клуба. Потасовка произошла в раздевалке сразу после игры.

По данным портала «Чемпионат.com», драка произошла между Артемом Дзюбой и Юрием Лодыгиным.

Официального подтверждения информации о драке от «Зенита» пока нет, однако комментатор Константин Генич на вопрос о том, была ли драка, ответил «Возможно».

«Зенит» проиграл «Краснодару» со счетом 2:1. Единственный гол в составе петербургского клуба забил на 86-й минуте Артем Дзюба. Через несколько минут футболисты «Краснодара» сравняли счет, а в самой концовке игры забили победный гол. Причем ко второму голу привела ошибка вратаря Юрия Лодыгина, который неудачно вынес мяч после навеса.

Портал Sports.Ru отмечает, что когда «Краснодар» забил второй гол, Дзюба сделал неприличный жест, повернувшись к своим одноклубникам.

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