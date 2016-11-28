Ведущие футбольные клубы запустили социальную сеть для болельщиков
Соцсеть для футбольных фанатов Dugout.com планирует предоставлять своим пользователям эксклюзивный контент на основе договоренности с 20 клубами и примерно 150 звездами мирового футбола
Ведущие футбольные клубы мира запустили социальную сеть специально для болельщиков.
Соцсеть для футбольных фанатов Dugout.com планирует предоставлять своим пользователям эксклюзивный контент на основе договоренности с 20 клубами и примерно 150 звездами мирового футбола.
По данным издания The Times, среди директоров соцсети указываются менеджеры семи европейских грандов: «Баварии», «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля», «Ювентуса» и ПСЖ.
Основателем и главой стартапа стал бывший страховой брокер Элиот Ричардсон. По его словам, задача соцсети состоит в том, чтобы помочь болельщикам со всего мира узнать больше о жизни своих кумиров и любимых клубов, а с другой - предоставить возможность самим клубам узнать больше о своих фанатах как о целевой аудитории.
«Права на футбольные трансляции продаются по всему миру, и уровень вовлечения людей в игру просто потрясающий. Однако сами клубы на текущий момент не слишком хорошо знают свою аудиторию», - заявил Ричардсон, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Доступ к социальной сети и ее мобильное приложение будут бесплатны для пользователей.