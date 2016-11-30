Леонид Слуцкий в начале декабря объявит об уходе с поста главного тренера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть эту должность после матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с английским «Тоттенхэмом»
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть эту должность после матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с английским «Тоттенхэмом».
Источник агентства «Р-Спорт», который сообщил о возможной отставке Леонида Слуцкого, добавил, что тренер сам стал инициатором своего увольнения.
«Окончательное решение в данной ситуации принимать ему», - отметил источник.
Отметим, что игра против английского клуба, которая пройдет 7 декабря, станет для ЦСКА последней в 2016 году.
После пяти матчей группового этапа ЦСКА занимает последнее место в группе F с 3 очками. Таким образом, команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Леонид Слуцкий возглавил московский ЦСКА в 2009 году. Под его руководством армейцы три раза выигрывали чемпионат России по футболу, два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны.