ВТБ готов продать свои акции в футбольном клубе «Динамо» за 1 рубль
Московский футбольный клуб «Динамо» продаст банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ Арена парк» в счет долгов. При этом ВТБ готов продать 74% акций команды объединению «Динамо» всего за один рубль
Московский футбольный клуб «Динамо» продаст банку ВТБ принадлежащую ему по инвестиционному соглашению долю в девелоперском проекте «ВТБ Арена парк» в счет долгов. При этом ВТБ готов продать 74% акций команды объединению «Динамо» всего за один рубль.
Проект «ВТБ арена парк» предусматривает строительство около 500 тысяч кв. метров недвижимости, в том числе нового стадиона и досугово-развлекательного комплекса. Стоимость проекта ВТБ оценивал в 1,5 млрд долларов.
Председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский в беседе с газетой «Ведомости» сообщил, что вырученных от продажи доли в проекте денег хватит и на погашение долга клуба перед ВТБ, и на зарплату футболистам.
Сумма сделки и размер долга «Динамо» не сообщается. «Ведомости» оценивают общие долги клуба в 10,9 млрд рублей.
Напомним, весной 2016 года московское «Динамо» впервые в истории клуба вылетело из премьер-лиги в первый дивизион чемпионата России. Спонсорская поддержка ВТБ в 2016 году была сокращена вдвое - до 2,25 млрд рублей. После этого клуб оказался на грани банкротства.