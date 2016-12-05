Сборная Бельгии по футболу получит 300 тысяч евро за товарищеский матч с Россией
Сборной Бельгии по футболу заплатят 300 тысяч евро за участие в товарищеском матче с национальной командой России. Соответствующий контракт планируется подписать на текущей рабочей неделе
Сборной Бельгии по футболу заплатят 300 тысяч евро за участие в товарищеском матче с национальной командой России. Соответствующий контракт планируется подписать на текущей рабочей неделе.
По предварительным данным, сборные России и Бельгии в марте 2017 года проведут товарищеский матч на стадионе «Фишт» в Сочи, который примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.
О проведении товарищеского матча с Бельгией в Сочи, в частности, сообщал вице-премьер и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Источник издания Le Soir сообщил, что российская сторона также возьмет на себя расходы бельгийской команды по перелету и проживанию.