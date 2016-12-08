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08 декабря 10:44

«Зенит» будет арендовать стадион на Крестовском острове у властей Петербурга за 1 рубль в год

Футбольный клуб «Зенит» будет арендовать у властей Санкт-Петербурга новый стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» всего за 1 рубль в год. На таких условиях клуб будет арендовать стадион в течение минимум 49 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на меморандум, заключенный властями и клубом

Фото: sport.ru

Футбольный клуб «Зенит» будет арендовать у властей Санкт-Петербурга новый стадион с рабочим названием «Зенит-Арена» всего за 1 рубль в год. На таких условиях клуб будет арендовать стадион в течение минимум 49 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на меморандум, заключенный властями и клубом.

«Зенит» готов взять на себя все эксплуатационные расходы по содержанию объекта и его текущему ремонту. Помимо этого клуб должен вложить 500 млн рублей в оборудование и материалы для надлежащей эксплуатации арены. Клуб получит право на все доходы от эксплуатации арены.

Отметим, что ранее глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что «Зенит» и Смольный подписали соглашение о переходе стадиона к клубу после получения свидетельства собственности.

Пока «Зенит-Арена» еще не сдан в эксплуатацию. Власти заверяют, что успеют достроить объект до конца текущего года.

Стадион на Крестовском острове начали строить еще в 2007 году. Данный объект является одним из самых дорогих долгостроев страны.

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