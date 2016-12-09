Российских чемпионов Олимпиады в Сочи обвинили в махинациях с допинг-пробами
Канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), обнародовал вторую часть доклада о ситуации с допингом в российском спорте
Канадский юрист Ричард Макларен, возглавляющий независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), в ходе пресс-конференции в Лондоне обнародовал вторую часть доклада о ситуации с допингом в российском спорте.
По данным WADA, фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Имена этих спортсменов пока не сообщаются.
В докладе также говорится о том, что 12 из 44 проверенных проб атлетов, которые завоевали медали на Играх в Сочи, имели царапины и пометки изнутри на пробирках Б, что говорит об их подмене.
Согласно документу, более 1000 российских спортсменов были вовлечены в манипулирование с допинг-пробами или получили выгоды из него.
Допинг-пробы шести российских победителей Паралимпиады в Сочи были подделаны, а в пробах двух российских хоккеисток обнаружили мужскую ДНК.
Напомним, первая часть доклада Макларена была опубликована 18 июля текущего года. В докладе говорилось о допинговых махинациях на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в подмене положительных допинг-проб на «чистые».