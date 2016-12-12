В Швейцарии состоялась жеребьевка участников плей-офф Лиги чемпионов
Согласно результатам жеребьевки, английский «Манчестер Сити» сыграет с «Монако», мадридский «Реал» - с итальянским «Наполи», португальская «Бенфика» - с немецкой «Боруссией», мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Арсеналом»
Фото: uefa.com
В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФК состоялась жеребьевка участников 1/8 финала Лиги чемпионов.
Согласно результатам жеребьевки, английский «Манчестер Сити» сыграет с «Монако», мадридский «Реал» - с итальянским «Наполи», португальская «Бенфика» - с немецкой «Боруссией», мюнхенская «Бавария» встретится с английским «Арсеналом», «Порту» - с итальянским «Ювентусом», ПСЖ – с испанской «Барселонойа, а «Севилья» - с английским «Лестером».
Российские клубы – «Ростов» и ЦСКА – завершили выступление в Лиге чемпионов по итогам группового раунда. «Ростов» продолжит играть в плей-офф Лиги Европы.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 14, 15, 21и 22 февраля. Ответные поединки пройдут 7, 8, 14, 15 марта.