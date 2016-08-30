Компания Apple официально представит новый iPhone 7 сентября
Американская компания Apple объявила дату презентации нового смартфона iPhone 7. Мероприятие назначено на 7 сентября. Отметим, что Apple традиционно проводит презентации в сентябре, где представляет свои новинки
Американская компания Apple объявила дату презентации нового смартфона iPhone 7. Мероприятие назначено на 7 сентября.
Издание CNBC, которое получило от Apple соответствующее приглашение, отмечает, что презентация состоится в Сан-Франциско в 10:00 утра по местному времени.
Будет ли на мероприятии представлен новый iPhone, не уточняется.
Отметим, что Apple традиционно проводит презентации в сентябре, где представляет свои новинки.
Между тем, на китайском сервисе Weibo опубликованы характеристики грядущих флагманов от Apple - iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Согласно утечке данных, диагональ экрана iPhone 7 составит 4,7 дюйма, а разрешение - 1334х750 пикселей. Гаджет получит 2 гигабайта оперативной памяти, процессор Apple A10 и камеру с разрешением 12 мегапикселей и размером сенсора 1/2.6 дюйма. Это позволит обладателю iPhone 7 сохранять качество съемки при плохом освещении. Емкость аккумулятора у нового смартфона составит 1960 миллиампер-часов.
Смартфон будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с сенсором 1/3 дюйма, 3 гигабайтами оперативной памяти и аккумулятором емкостью 2910 миллиампер-часов.
Предположительно новый смартфон будет защищен от воды и его можно будет погружать на глубину до метра.