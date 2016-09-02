Дело было в батарее
Продажи модели Samsung Galaxy Note 7 приостановлены во всем мире из-за дефектных источников питания
Компания Samsung Electronics объявила об отзыве из продажи нового смартфона Galaxy Note 7 из-за выявленного дефекта аккумуляторов, которые могут воспламеняться или взрываться при зарядке.
Проблема с качеством – неожиданный удар для южнокорейской компании, чьи финансовые показатели начинали улучшаться после двух неблагоприятных лет благодаря успешным продажам смартфонов GalaxyS7. Во II квартале Samsung зафиксировала самую высокую прибыль с начала 2014 г., и ожидалось, что выпуск модели Note 7 закрепит этот успех во втором полугодии.
В пятницу Samsung подтвердила наличие дефекта в элементах питания Note 7 и пообещала заменить дефектные смартфоны новыми. Продажи Note 7 во всем мире были приостановлены. Сообщается, что сервисный центр Samsung к 1 сентября получил 35 жалоб на инциденты с аккумуляторами нового смартфона, произошедшие в Корее и ряде других стран. Компания заявляет, что всего было произведено 2,5 млн Note 7, продано порядка 1 млн. После отзыва проданных устройств продажи должны возобновиться. «Это мероприятие обойдется нам очень дорого, но мы приняли такое решение ради безопасности своих клиентов, – заявил глава подразделения мобильных систем Samsung Кох Донджин. – Для нас это повод пересмотреть свою систему контроля качества и усовершенствовать ее».
Продажи Note 7 начались две недели назад. Это устройство с водонепроницаемым корпусом и системой сканирования радужной оболочки глаз успело получить высокие оценки обозревателей и пользовалось повышенным спросом. Однако на прошлой неделе стали поступать сообщения о возгорании Note 7 в процессе зарядки аккумулятора. Несколько пользователей опубликовали снимки и видеозаписи, изображающие сгоревшие смартфоны. «Разработчики должны отреагировать очень быстро, пока у потребителей не закрепилась ассоциация между брендом Samsung и горящими батареями, – говорит Брайан Ма, аналитик из IDC. – Такие ситуации часто становятся поводом для шуток у ведущих ночные телешоу».
Ситуация с Note 7 осложнилась в особенно неблагоприятный для Samsung момент: через неделю конкурирующая Apple должна выпустить новую модель iPhone. Между тем несколько дней назад Samsung уже была вынуждена отложить выпуск Note 7 на рынках некоторых стран из-за недостаточного объема производства новинки, не поспевающего за начальным спросом.
По мнению аналитиков, отзыв Note 7 ухудшат динамику финансовых показателей Samsung в ближайшем будущем, но отрицательный эффект, скорее всего, будет непродолжительным, если учесть огромные производственные возможности компании и ее мощные цепочки поставок. «Apple со временем справилась с проблемой смартфонов, деформирующихся из-за конструктивного дефекта, – напоминает Ма. – Другие высокотехнологичные гиганты вроде Intel также справлялись с крупными отзывами, как в случае с Sandy Bridge и даже Pentium».
Аналитики в целом оптимистически оценивают финансовые перспективы Samsung во втором полугодии. По прогнозам Credit Suisse, операционная прибыль корейской компании в 2016 г. может составить 30,2 трлн вон, при этом отзыв и задержки продаж смартфонов «даже в самом худшем случае уменьшат показатель максимум на 1,5 трлн вон». Акции Samsung в пятницу до объявления об отзыве подорожали на 0,6% до 1,597 млн вон. Всего же с начала года котировки выросли примерно на 30%. В четверг инвесторы снизили капитализацию компании на $7 млрд, среагировав на информацию о приостановке продаж Note 7.
Перевод - Александр Силонов