Компания Apple официально представила iPhone седьмого поколения
iPhone 7 лишился стандартного разъема для наушников, которые теперь подсоединяются через порт Lightning. В комплекте с iPhone будет продаваться переходник для «старых» наушников
Американская компания Apple официально представила свой смартфон седьмого поколения iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Что касается внешнего вида новинки, то смартфон в отличие от своего предшественника получил более закругленный корпус из стекла и алюминия, а также переработанную кнопку Home с распознаванием силы нажатия и Taptic Engine.
Смартфон получил защиту от пыли и воды, так что теперь владельцы дорогих гаджетов могут не переживать в случае его падения, например, в унитаз.
iPhone 7 лишился стандартного разъема для наушников, которые теперь подсоединяются через порт Lightning. В комплекте с iPhone будет продаваться переходник для «старых» наушников.
В дополнение к новому смартфону Apple выпустила беспроводные наушники AirPods с чипом W1 и датчиками движения (стоимость в США 159 долларов). Наушники поставляются вместе с кейсом, который одновременно служит для подзарядки гаджета.
Камера нового смартфона получила 12-мегапиксельный сенсор и оптическую стабилизацию изображения. Снимки будут обрабатываться с помощью нового чипа iP7. Фронтальная камера сможет делать снимки в HD и имеет разрешение в 7 мегапикселей.
Модель iPhone 7 Plus получил двойную 12-мегапиксельную камеру с десятикратным оптическим увеличением и новым портретным стилем фотографии.
Оба гаджета получили новые четырехъядерные 64-битные процессоры A10 Fusion с контролем энергосбережения и шестиядерный графический чип.
«Семерка» выйдет в пяти цветах: золотом, сером, розовом, черном и цвете «черный оникс».
Стоимость iPhone 7 с памятью 32 гб составит 649 долларов, а модели iPhone 7 Plus – 769 долларов.
Apple также представила новую версию iOS 10 с большим количеством новых функций и улучшенной работой голосовой помощницы Siri. Новая операционка будет доступна для скачивания 13 сентября.
Помимо смартфона Apple представила второе поколение «умных» часов Apple Watch Series 2.
Часы оснащены полностью водонепроницаемым корпусом. С ними можно погружаться на глубину до 50 метров. Микрофон часов теперь может «выталкивать» воду.
«Умные часы» оснастили новым двухъядерным процессором S2 и графическим чипом, а также в два раза более ярким дисплеем и встроенным модулем GPS. Внешних изменений у часов практически нет.