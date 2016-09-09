Презентация iPhone 7 обрушила цены на «старые» смартфоны в российских магазинах
Презентация нового смартфона iPhone 7 американской компании Apple обрушила цены на «айфоны» предыдущих поколений. В российских интернет-магазинах цены на смартфоны упали в среднем на 10 тысяч рублей
Презентация нового смартфона iPhone 7 американской компании Apple обрушила цены на «айфоны» предыдущих поколений. В российских интернет-магазинах цены на смартфоны упали в среднем на 10 тысяч рублей.
Теперь самым «бюджетным» смартфоном стал iPhone SE. Модель с памятью 16 гб сейчас стоит 34990 рублей, а с памятью 64 гб - 39990 рублей.
Смартфон iPhone 6s с объемом памяти в 32 гб подешевел до 47990 рублей (прежняя цена 57 тысяч рублей). Модель с 128 гб памяти стоит 56990 рублей.
iPhone 6s Plus c 32 гб памяти подешевел с 65990 рублей до 56990 рублей.
Напомним, iPhone седьмого поколения был официально представлен 7 сентября. В России смартфоны появятся в продаже 23 сентября, хотя «серые» продавцы уже принимают заказы на гаджеты.
В России iPhone 7 с 32 гб памяти будет стоить 56990 рублей, а iPhone 7 Plus - 67990 рублей.