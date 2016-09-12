Samsung просит владельцев «взрывоопасных» Galaxy Note 7 вернуть смартфоны
Такое обращение последовало после решения компании прекратить продажи Galaxy Note 7 из-за риска самовозгорания гаджета и взрыва аккумулятора. При этом компания уже реализовала 2,5 млн таких смартфонов
Южнокорейская компания Samsung обратилась к своим покупателям с просьбой обменять свои телефоны Galaxy Note 7 (новый флагманский смартфон) в сервисном центре.
Такое обращение последовало после решения компании прекратить продажи Galaxy Note 7 из-за риска самовозгорания гаджета и взрыва аккумулятора. При этом компания уже реализовала 2,5 млн таких смартфонов.
«В дополнение к нашему недавнему заявлению о проблемах с аккумулятором в Galaxy Note 7 мы рекомендуем владельцам Note 7 отключить его и как можно скорее обменять его. Мы настоятельно советуем всем клиентам воспользоваться программой обмена, потому что ваша безопасность — наш главный приоритет», - говорится в заявлении компании.
Напомним, ранее поступили сообщения о самовозгорании и взрыве порядка 35 смартфонов Galaxy Note 7 во время зарядки. В ходе внутреннего расследования выяснилось, что проблема связана с аккумулятором, установленным в смартфонах.
Вслед за эти некоторые авиакомпании объявили о запрете на использования Galaxy Note 7 на борту самолета.