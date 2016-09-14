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14 сентября 11:37

Пользователи iPhone и iPad пожаловались на сбой в работе iOS 10

После обновления «айфоны» и «айпады» отключались для установки программного обеспечения, однако затем на экранах устройства появлялись сообщения о том, что пользователю необходимо подключить аппарат к компьютеру

Пользователи гаджетов американской компании Apple пожаловались на сбой в работе устройств после обновления операционной системы до iOS 10 с помощью Wi-Fi.

После обновления «айфоны» и «айпады» отключались для установки программного обеспечения, однако затем на экранах устройства появлялись сообщения о том, что пользователю необходимо подключить аппарат к компьютеру.

Также сообщается, что из-за ошибки пользователи не смогли включить свои устройства, если обновление было загружено непосредственно через Wi-Fi, а не через iTunes.

В Apple агентству Bloomberg рассказали, что данная проблема затронула пользователей в первый час после начала запуска iOS 10.

«Проблемы была быстро решена и мы приносим свои извинения клиентам», - сообщили в компании.

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