Силовики посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах
Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден
Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден.
Директор бюро Джеймс Коми лично сообщил об угрозе хакерской слежки и назвал заклейку камеры «самой разумной вещью», которую сейчас могут сделать пользователи. Он признался, что в госучреждениях уже давно используются специальные «закрывашки» для веб-камер, сообщает газета Independent.
«Вам следует это сделать, чтобы другие люди не смогли наблюдать за вами без вашего ведома. Я считаю это хорошей идеей», - заявил силовик, обращаясь к гражданам.
Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который в свое время рассказал о слежке спецслужб за простыми гражданами через интернет и мобильную связь, также дал рекомендацию заклеивать веб-камеры у компьютеров.
«Это очень просто. Вы можете использовать, например, пластырь, он не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать камеру, просто отклейте ленту», - отметил Сноуден.
По данным экспертов по кибербезопасности, веб-камера на ноутбуке является одним из самых уязвимых мест, через которые хакеры могут получить доступ к личным данным пользователя.