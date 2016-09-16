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16 сентября 07:02

Силовики посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах

Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден

Фото: freepoll.ru

Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден.

Директор бюро Джеймс Коми лично сообщил об угрозе хакерской слежки и назвал заклейку камеры «самой разумной вещью», которую сейчас могут сделать пользователи. Он признался, что в госучреждениях уже давно используются специальные «закрывашки» для веб-камер, сообщает газета Independent.

«Вам следует это сделать, чтобы другие люди не смогли наблюдать за вами без вашего ведома. Я считаю это хорошей идеей», - заявил силовик, обращаясь к гражданам.

Бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, который в свое время рассказал о слежке спецслужб за простыми гражданами через интернет и мобильную связь, также дал рекомендацию заклеивать веб-камеры у компьютеров.

«Это очень просто. Вы можете использовать, например, пластырь, он не испортит ваш компьютер. Если вам нужно использовать камеру, просто отклейте ленту», - отметил Сноуден.

По данным экспертов по кибербезопасности, веб-камера на ноутбуке является одним из самых уязвимых мест, через которые хакеры могут получить доступ к личным данным пользователя.

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