Меню
Техномир
Покажи мне свой буй и я скажу кто ты
дорожные камеры
Иван Буранов
Коммерсантъ
20 сентября 02:46

Что за камера такая

Кто и зачем следит за московскими водителями

В Москве работает 946 камер, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме. Самые распространенные модели — «Стрелка»», «Стрелка плюс», «Автоураган» и «Автодория». Тестирования проходят новые модели типа «Перекресток», «Интегра», «Рапира» и «Форсаж». Что это за устройства и кто их поставил городу, в этом материале.

«Стрелка-СТ»

Количество: 717

Особенности: Один из первых и самых массовых комплексов, используемых на дорогах Москвы и Московской области. Устанавливался в 2011–2015 годах. Имеют довольно узнаваемый вид: один или два квадратных железных бокса (в зависимости от назначения), один из которых — допплеровский радар, другой — камера с инфракрасным прожектором. Радар-детекторы «Стрелку» распознают.

Где установлены: основные вылетные магистрали Москвы, ТТК, выделенные полосы, МКАД, трассы в ТИНАО.

Курьезные случаи: известно несколько случаев, когда граждане стреляли в «Стрелки» из винтовок, автоматов, ружей, травматических пистолетов и даже арбалетов. В начале 2016 года в сети также обсуждался случай ложной идентификации ТС: нарушитель скоростного режима проезжал мимо другого автомобиля, в этот момент распознающая программа перепутала объекты и штраф пришел другому автовладельцу

Производитель: корпорация «Строй инвест проект».

Что известно о производителе комплекса: учредитель корпорации «Строй инвест проект» — Андрей Морозов. Компания (либо ее дочерние структуры) регулярно выигрывает конкурсы на поставку комплексов для «Центра организации дорожного движения»: по итогам одного из последних тендеровкомпания установила 100 камер в Новой Москве и сдает их в аренду Москве, сумма контракта — 586 млн руб.

Конкурсы на поверку и обслуживание «Стрелок» часто выигрывает компания «СМУ-155»: формально отношения к «Строй инвест проекту» не имеющая, но зарегистрированная в деревне Лешково Московской области, где находится завод по производству «Стрелок». Действующие контракты на модернизацию программного обеспечения для камер этого типа ЦОДД заключил с компанией «Импульс-М» — «дочкой» корпорации «Строй инвест проект».

«Стрелка Плюс»

Количество: 113

Особенности: новый комплекс, который стал появляться на дорогах Москвы с 2016 года. Отличается от версии «СТ» форм-фактором: продолговатый и узкий корпус, инфракрасные прожекторы крупные, располагаются по бокам. Есть модуль автоматической очистки стекла — «дворник» с омывателем. Радар-детекторы комплекс распознают в том случае, если используется радиолокационный способ измерения (опционально).

Где установлены: МКАД, трассы в ТИНАО, несколько таких комплексов можно увидеть в центре, например на Арбате.

Курьезные случаи: «Стрелки Плюс» стали известны благодаря скандалу со штрафами, которые были выписаны водителям летом 2016 года якобы за выезд на обочину (1,5 тыс. руб.). Однако оказалось, что ПО комплекса ошиблось, приняв тень и блик от фар за силуэт машины. Штрафы впоследствии были отменены, а у экспертов возник резонный вопрос, почему инспекторы Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД при отбраковке постановлений не увидели ошибку. ЦОДД и производитель комплексов отчитались позже о том, что исправили ошибку «софта» в четырех комплексах.

Производитель: корпорация «Строй инвест проект», см. выше.

«Автоураган»

Количество: 85

Особенности: устанавливались в 2010–2013 годах. От «Стрелки» отличается методом замера скорости: по видео вычисляется траектория движения объекта (номера автомобиля). Особенность такого способа заключается в том, что при установке камеры должен быть очень точно определен угол обзора. Поскольку источника излучения нет, то традиционные радар-детекторы «Автоураган» не видят.

Где установлен: в основном на узких улицах Москвы, поскольку у «Автоураганов» меньше охват по ширине. Комплексы фиксируют такие виды нарушений, как выезд на автобусную полосу и обочину на МКАД.

Курьезные случаи: в конце июля 2016 года стало известно об интересном случае в Ульяновске: по материалам с «Автоурагана» был оштрафован водитель 14-местной «Газели» за скорость 233 км/ч, о чем писал “Ъ”. Штраф после поднятой шумихи был отменен, проверка показала, что камера долгое время не обслуживалась и в итоге сбился угол настройки, критичный для «Автоурагана».

Еще один случай произошел в Москве с комплексом на Кутузовском проспекте перед Минской улицей: весной-летом 2016 года водители стали получать штрафы за превышения, которых не было. Один из водителей сумел отменитьштраф, обжаловав его в ГИБДД, представив распечатки с телематического модуля (установлен в машине), по которым была видна настоящая скорость. Позже были удовлетворены аналогичные заявления других граждан

Производитель: ООО «Технологии распознавания».

Что известно о производителе комплекса: гендиректор и совладелец ООО «Технологии распознавания» — Юрий Зарубин. Эта же компания является производителем мобильных комплексов «Паркрайт», используемых для фиксации нарушителей правил парковки. Дочерняя структура компании — ООО «Технологии распознавания Софт» в 2015–2016 годах выигрывала тендеры на «информационно-сервисное обслуживание» систем фотовидеофиксации.

«Автодория»

Количество: 14

Особенности: на участке дороги на отрезке от 500 м до 10 км устанавливаются две камеры, каждая из которых фиксирует на фотографию номер автомобиля, время проезда и координаты. Затем эти данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения машины между точками замера. Нарушителю приходит копия постановления с двумя фотографиями. Традиционные радар-детекторы, ориентированные на источник излучения, «Автодорию» не распознают.

Где установлены: вылетные магистрали, на прямых протяженных участках. Всего 6 зон контроля, включая Алабяно-Балтийский тоннель (2 камеры ведут контроль одного направления движения), северо-западный тоннель (4 камеры создают 2 зоны контроля в обоих направлениях), Ленинградский проспект (4 камеры создают 2 зоны контроля в обоих направлениях) и на МКАД между Щелковским и Ярославским шоссе (4 камеры создают 2 зоны контроля в одном направлении)

Курьезные случаи: на специализированных форумах обсуждался случай, когда в Татарстане две «Автодории» приняли две разные машины (Toyota и Mercedes) за одну из-за ошибки распознавания номера.

Производитель: ООО «Автодория»

Что известно о производителе комплекса: «Автодория» появилась в 2011 году в качестве стартап-проекта на базе бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка. Основным учредителем «Автодории», по данным Kartoreka.ru, является казанское ООО «Стартобаза», инвестирующее средства в ИТ-проекты (совладелец — жена главы Минкомсвязи Николая Никифорова Светлана Никифорова). Генеральный директор — Антон Куховаренко. Контракт с московскими властями заключен в мае 2016 года: за 9,4 млн руб. компания обязалась предоставлять городу данные о нарушителях, которые затем поступают в ГИБДД.

Остальные комплексы (в режиме тестирования)

1) Система «Перекресток» (производитель «Элвис Неотек», Москва, компания создана при поддержке РОСНАНО): состоит сразу из нескольких камер, способна определять такие виды нарушений, как проезд на красный свет, невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходу, остановка за стоп-линией и другие.

2) Комплекс «Рапира» (производитель ЗАО «Ольвия», Санкт-Петербург). Использует радиолокационный способ замера скорости.

3) Комплекс «Интегра» (производитель — консорциум «Интегра-С», Москва). Прибор способен определять более 20 видов нарушений ПДД, а также определять заторы и контролировать дорожные знаки.

4) Комплекс «Форсаж» (производитель — ООО «Иква»). Включает в себя две HD-камеры, способен фиксировать 11 видов правонарушений. Штрафы по материалам с этих комплексов уже выписываются, приборы установлены в ЮВАО

Читайте также
В Москве приостановлена работа более 100 дорожных камер из-за жалоб на ошибочные штрафы
Власти за полгода потратили на установку дорожных камер 8,6 млрд рублей
Депутат Лысаков заблокировал законопроект о передаче властям Москвы дорожных камер
Сейчас на главной
Горячие новости
У 20% белгородцев хватает денег только на еду, сообщает Росстат
За последние три года число белгородцев находящихся за чертой бедности составило 133,7 тысячи человек. С покупкой одежды и оплатой коммунальных услуг у них возникают серьезные трудности ...
Горячие новости
Выборы президента в России могут состояться на год раньше
Российские власти решили заранее выделить из бюджета средства на проведение президентских выборов в стране. Выборы главы государства назначены на март 2018 года, однако Минфин предлагает заложить 14,8 млрд рублей на эти цели в бюджет 2017 года
Горячие новости
В Москве на Рублевке убит лидер украинской организации «Оплот»
В Московской области неизвестные убили лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. Убийство произошло в ресторане «Ветерок» в поселке Горки-2 на Рублевском шоссе
Горячие новости
Малые политические партии получили 16 мандатов в регионах
Политические партии, которые не смогли преодолеть 5%-й барьер для прохождения в Госдуму седьмого созыва, получили несколько мандатов в региональных парламентах. Всего малые партии получили 16 депутатских мандатов
жилищный вопрос
Вас тут не стояло!
Активная подготовка властей Подмосковья к завершившимся в минувшие выходные выборам дала свои результаты. Где-то, наконец, уложили новый асфальт, отремонтировали фасады домов, решили проблемы с вывозом отходов ...
Горячие новости
ФСБ превратится в Министерство госбезопасности
В рамках реформы на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет создано Министерство госбезопасности, в которое войдут Служба внешней разведки (СВР) и большинство подразделений Федеральной службы охраны (ФСО)
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В Госдуму седьмого созыва проходят четыре партии
После закрытия избирательных участков социологические службы опубликовали результаты экзит-поллов (опрос на выходе с избирательных участков), в соответствии с которыми в Госдуму седьмого созыва проходят только четыре партии
Горячие новости
Глава ЦИК пригрозила судом за ложные сообщения о «каруселях» на выборах
В частности, сообщения о махинациях с открепительными удостоверениями поступили из Барнаула. Сейчас эта информация проверяется
Горячие новости
На Керченской переправе с парома упал автомобиль «Лада-Приора»
По данным управления МЧС по Крыму, во время причаливания парома к причальной стенке в Керчи, водитель «Лада-Приора», не дождавшись команды оператора, начал движение. В итоге машина упала в воду, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля
экология
Здесь будет город-ад
Накануне дня города московские СМИ внезапно наполнились рассказами о том, как мэрия во главе с Сергеем Собяниным заботится об озеленении столицы. Назывались громкие цифры, анонсировались космические планы.
Горячие новости
Антидопинговое агентство Великобритании сообщило о легальном приеме допинга своими атлетами
UKAD после публикации хакерами из группы Fancy Bears базы данных WADA призналось в том, что 53 британских атлета принимали запрещенные препараты ...
Горячие новости
Ваша веб-камера шпионит за вами
Американские спецслужбы посоветовали гражданам заклеивать веб-камеры на своих компьютерах, чтобы обезопасить себя от хакеров. Совет ФБР поддержал и сбежавший из США бывший сотрудник Агентства нацбезопасности Эдвард Сноуден
Авторская колонка
Хаммер для буратины
Я считаю эту дискуссию странной и бесполезной. Да, опять какие-то чуваки на крутой тачке хулиганили, и дурь свою сделали достоянием общественности. И, мол, что же нам делать с этим прискорбным явлением? То, понимаешь, на «гелендвагенах» гоняют по Москве, то в МГУ на «хаммерах» въезжают, то еще чего-нибудь. Надо положить этому конец!
Орехъ Антон
штрафы
Штрафы нашли дорогу к приставам
Федеральная служба судебных приставов и ГИБДД объявили о рекордном приросте взысканных принудительно штрафов за нарушение ПДД — более 6,6 млрд руб. за шесть месяцев, что на 2,3 млрд руб. больше, чем годом ранее.
Горячие новости
Кандидата в депутаты и борца с «Единой Россией» из Подмосковья отравили ядом
Кандидата в депутаты от оппозиции Артема Любимова, который баллотировался по Волоколамскому району Подмосковья, пытались отравить неизвестным ядом. В настоящее время оппозиционер находится в больнице
Горячие новости
Московские чиновники потратят 18,7 млн рублей из бюджета на поездки в США и Латинскую Америку
Поездки рассчитаны на 4 дня. В США до конца текущего года запланированы встречи с зарубежными партнерами по поводу «двустороннего сотрудничества и городского развития»
Горячие новости
Денег нет, а дача есть
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о даче премьер-министра Дмитрия Медведева, которая была построена якобы на деньги бизнесмена Леонида Михельсона. Борцы с коррупцией оценили дачу премьера в 25-30 млрд рублей
отставки и назначения
Бастрыкину и Чайке не до смеха
На информацию об уходе со своего поста главного ньюсмейкера Следственного Комитета генерал-майора юстиции Владимира Маркина экспертное сообщество откликнулось неоднозначно. Кто-то увидел в этом реакцию Кремля на последние скандалы с участием «лица СКР» ...