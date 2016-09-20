Что за камера такая
Кто и зачем следит за московскими водителями
В Москве работает 946 камер, фиксирующих нарушения ПДД в автоматическом режиме. Самые распространенные модели — «Стрелка»», «Стрелка плюс», «Автоураган» и «Автодория». Тестирования проходят новые модели типа «Перекресток», «Интегра», «Рапира» и «Форсаж». Что это за устройства и кто их поставил городу, в этом материале.
«Стрелка-СТ»
Количество: 717
Особенности: Один из первых и самых массовых комплексов, используемых на дорогах Москвы и Московской области. Устанавливался в 2011–2015 годах. Имеют довольно узнаваемый вид: один или два квадратных железных бокса (в зависимости от назначения), один из которых — допплеровский радар, другой — камера с инфракрасным прожектором. Радар-детекторы «Стрелку» распознают.
Где установлены: основные вылетные магистрали Москвы, ТТК, выделенные полосы, МКАД, трассы в ТИНАО.
Курьезные случаи: известно несколько случаев, когда граждане стреляли в «Стрелки» из винтовок, автоматов, ружей, травматических пистолетов и даже арбалетов. В начале 2016 года в сети также обсуждался случай ложной идентификации ТС: нарушитель скоростного режима проезжал мимо другого автомобиля, в этот момент распознающая программа перепутала объекты и штраф пришел другому автовладельцу
Производитель: корпорация «Строй инвест проект».
Что известно о производителе комплекса: учредитель корпорации «Строй инвест проект» — Андрей Морозов. Компания (либо ее дочерние структуры) регулярно выигрывает конкурсы на поставку комплексов для «Центра организации дорожного движения»: по итогам одного из последних тендеровкомпания установила 100 камер в Новой Москве и сдает их в аренду Москве, сумма контракта — 586 млн руб.
Конкурсы на поверку и обслуживание «Стрелок» часто выигрывает компания «СМУ-155»: формально отношения к «Строй инвест проекту» не имеющая, но зарегистрированная в деревне Лешково Московской области, где находится завод по производству «Стрелок». Действующие контракты на модернизацию программного обеспечения для камер этого типа ЦОДД заключил с компанией «Импульс-М» — «дочкой» корпорации «Строй инвест проект».
«Стрелка Плюс»
Количество: 113
Особенности: новый комплекс, который стал появляться на дорогах Москвы с 2016 года. Отличается от версии «СТ» форм-фактором: продолговатый и узкий корпус, инфракрасные прожекторы крупные, располагаются по бокам. Есть модуль автоматической очистки стекла — «дворник» с омывателем. Радар-детекторы комплекс распознают в том случае, если используется радиолокационный способ измерения (опционально).
Где установлены: МКАД, трассы в ТИНАО, несколько таких комплексов можно увидеть в центре, например на Арбате.
Курьезные случаи: «Стрелки Плюс» стали известны благодаря скандалу со штрафами, которые были выписаны водителям летом 2016 года якобы за выезд на обочину (1,5 тыс. руб.). Однако оказалось, что ПО комплекса ошиблось, приняв тень и блик от фар за силуэт машины. Штрафы впоследствии были отменены, а у экспертов возник резонный вопрос, почему инспекторы Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД при отбраковке постановлений не увидели ошибку. ЦОДД и производитель комплексов отчитались позже о том, что исправили ошибку «софта» в четырех комплексах.
Производитель: корпорация «Строй инвест проект», см. выше.
«Автоураган»
Количество: 85
Особенности: устанавливались в 2010–2013 годах. От «Стрелки» отличается методом замера скорости: по видео вычисляется траектория движения объекта (номера автомобиля). Особенность такого способа заключается в том, что при установке камеры должен быть очень точно определен угол обзора. Поскольку источника излучения нет, то традиционные радар-детекторы «Автоураган» не видят.
Где установлен: в основном на узких улицах Москвы, поскольку у «Автоураганов» меньше охват по ширине. Комплексы фиксируют такие виды нарушений, как выезд на автобусную полосу и обочину на МКАД.
Курьезные случаи: в конце июля 2016 года стало известно об интересном случае в Ульяновске: по материалам с «Автоурагана» был оштрафован водитель 14-местной «Газели» за скорость 233 км/ч, о чем писал “Ъ”. Штраф после поднятой шумихи был отменен, проверка показала, что камера долгое время не обслуживалась и в итоге сбился угол настройки, критичный для «Автоурагана».
Еще один случай произошел в Москве с комплексом на Кутузовском проспекте перед Минской улицей: весной-летом 2016 года водители стали получать штрафы за превышения, которых не было. Один из водителей сумел отменитьштраф, обжаловав его в ГИБДД, представив распечатки с телематического модуля (установлен в машине), по которым была видна настоящая скорость. Позже были удовлетворены аналогичные заявления других граждан
Производитель: ООО «Технологии распознавания».
Что известно о производителе комплекса: гендиректор и совладелец ООО «Технологии распознавания» — Юрий Зарубин. Эта же компания является производителем мобильных комплексов «Паркрайт», используемых для фиксации нарушителей правил парковки. Дочерняя структура компании — ООО «Технологии распознавания Софт» в 2015–2016 годах выигрывала тендеры на «информационно-сервисное обслуживание» систем фотовидеофиксации.
«Автодория»
Количество: 14
Особенности: на участке дороги на отрезке от 500 м до 10 км устанавливаются две камеры, каждая из которых фиксирует на фотографию номер автомобиля, время проезда и координаты. Затем эти данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения машины между точками замера. Нарушителю приходит копия постановления с двумя фотографиями. Традиционные радар-детекторы, ориентированные на источник излучения, «Автодорию» не распознают.
Где установлены: вылетные магистрали, на прямых протяженных участках. Всего 6 зон контроля, включая Алабяно-Балтийский тоннель (2 камеры ведут контроль одного направления движения), северо-западный тоннель (4 камеры создают 2 зоны контроля в обоих направлениях), Ленинградский проспект (4 камеры создают 2 зоны контроля в обоих направлениях) и на МКАД между Щелковским и Ярославским шоссе (4 камеры создают 2 зоны контроля в одном направлении)
Курьезные случаи: на специализированных форумах обсуждался случай, когда в Татарстане две «Автодории» приняли две разные машины (Toyota и Mercedes) за одну из-за ошибки распознавания номера.
Производитель: ООО «Автодория»
Что известно о производителе комплекса: «Автодория» появилась в 2011 году в качестве стартап-проекта на базе бизнес-инкубатора казанского ИТ-парка. Основным учредителем «Автодории», по данным Kartoreka.ru, является казанское ООО «Стартобаза», инвестирующее средства в ИТ-проекты (совладелец — жена главы Минкомсвязи Николая Никифорова Светлана Никифорова). Генеральный директор — Антон Куховаренко. Контракт с московскими властями заключен в мае 2016 года: за 9,4 млн руб. компания обязалась предоставлять городу данные о нарушителях, которые затем поступают в ГИБДД.
Остальные комплексы (в режиме тестирования)
1) Система «Перекресток» (производитель «Элвис Неотек», Москва, компания создана при поддержке РОСНАНО): состоит сразу из нескольких камер, способна определять такие виды нарушений, как проезд на красный свет, невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходу, остановка за стоп-линией и другие.
2) Комплекс «Рапира» (производитель ЗАО «Ольвия», Санкт-Петербург). Использует радиолокационный способ замера скорости.
3) Комплекс «Интегра» (производитель — консорциум «Интегра-С», Москва). Прибор способен определять более 20 видов нарушений ПДД, а также определять заторы и контролировать дорожные знаки.
4) Комплекс «Форсаж» (производитель — ООО «Иква»). Включает в себя две HD-камеры, способен фиксировать 11 видов правонарушений. Штрафы по материалам с этих комплексов уже выписываются, приборы установлены в ЮВАО