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21 сентября 17:11

Эксперты оценили себестоимость iPhone 7 в 223 доллара

Эксперты оценили себестоимость нового смартфона американской компании Apple в 223,8 доллара. Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. В итоге себестоимость гаджета составила 223,8 доллара

Эксперты оценили себестоимость нового смартфона американской компании Apple в 223,8 доллара.

Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. В итоге себестоимость гаджета составила 223,8 доллара.

Отметим, что 223 доллара – это себестоимость комплектующих без учета сопутствующих разработке и сборке аппарата расходов.

Для сравнения розничная цена нового смартфона Apple составляет 649 долларов в США и 56 990 рублей в России, сообщает
«Лента.ру».

Самой дорогой частью iPhone 7 оказался дисплей. Его стоимость аналитики оценили в 43 доллара. Процессор от Intel и сетевые платы стоят по 34 доллара. Одной из самых дешевых комплектующих оказался аккумулятор за 2,5 доллара.

Американская компания Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. В России смартфон появится в официальной продаже 23 сентября.

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