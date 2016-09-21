Эксперты оценили себестоимость iPhone 7 в 223 доллара
Эксперты оценили себестоимость нового смартфона американской компании Apple в 223,8 доллара. Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. В итоге себестоимость гаджета составила 223,8 доллара
Эксперты оценили себестоимость нового смартфона американской компании Apple в 223,8 доллара.
Аналитики из компании IHS Markit подсчитали стоимость комплектующих iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. В итоге себестоимость гаджета составила 223,8 доллара.
Отметим, что 223 доллара – это себестоимость комплектующих без учета сопутствующих разработке и сборке аппарата расходов.
Для сравнения розничная цена нового смартфона Apple составляет 649 долларов в США и 56 990 рублей в России, сообщает
«Лента.ру».
Самой дорогой частью iPhone 7 оказался дисплей. Его стоимость аналитики оценили в 43 доллара. Процессор от Intel и сетевые платы стоят по 34 доллара. Одной из самых дешевых комплектующих оказался аккумулятор за 2,5 доллара.
Американская компания Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. В России смартфон появится в официальной продаже 23 сентября.