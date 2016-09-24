Фитнес-трекеры не помогают сбросить лишний вес
Ученые опровергли рекламные заявления производителей гаджетов
Согласно выводам исследовательского центра при университете Питсбурга, фитнес-трекеры и другие гаджеты для мониторинга физической активности не помогают похудеть. По мнению ученых, люди просто перекладывают на эти устройства ответственность за свой образ жизни.
Результаты исследования были опубликованы самым читаемым медицинским журналом в мире The Journal of the American Medical Association (JAMA). Его выводы опровергают не только рекламные слоганы, но и результаты предыдущих вполне научных экспериментов. Согласно выводам ученых из университета Питсбурга, гораздо эффективнее люди худеют, не пользуясь такими гаджетами.
В исследовании участвовали 470 добровольцев с избыточным весом (мужчины и женщин в возрасте от 18 до 35 лет). Все прежние подобные исследования были менее масштабными. В течение полугода все добровольцы жили по одной программе физической нагрузки (минимум 100 минут активного движения в неделю) и питания, вели подробный дневник и еженедельно посещали консультации со специалистами. Взвешивание по итогам полугодия показало, что все участники исследования похудели.
После этого добровольцев разделили на две группы. Одной выдали фитнес-трекеры, которые нужно было носить на руке и которые сами передавали данные о физической нагрузке и расходе калорий исследователям. Другая группа гаджетов не получила, но ее участники должны были сами отправлять отчеты о ежедневных нагрузках авторам исследования. Исследователи ожидали, что группа, вооруженная фитнес-трекерами, будет заниматься активнее и сбросит вес быстрее.
Через 18 месяцев две группы собрали вместе и провели итоговое взвешивание. Большинство добровольцев сумели избавиться из лишнего веса. Хотя были и те, кто вернул себе часть килограммов, сброшенных за первые шесть месяцев. При этом обладатели фитнес-трекеров похудели в среднем на 3,6 кг, а те, кто занимался без гаджетов,— на 5,9 кг.
Главный вывод исследования: устройства, которые контролируют объем физической нагрузки, не имеют преимуществ перед стандартными подходами к избавлению от лишнего веса.
Между тем, по оценкам исследовательской компании IDC, продажи таких устройств растут быстрее продаж других носимых гаджетов. Во втором квартале нынешнего года рынок фитнес-трекеров вырос на 48,8%. На долю трекеров и аналогичных простых гаджетов, не поддерживающих сторонние приложения, пришлось 82,8% продаж всех носимых устройств. Крупнейшими игроками на рынке являются американская Fitbit с долей 25,4% и китайская Xiaomi (14%). В числе лидеров также Garmin, Lifesense, Misfit и другие.
Комментируя результаты работы газете The New York Times, профессор университета Питсбурга и ведущий автор исследования Джон Джэкисик отметил, что обладатели фитнес-трекеров (согласно данным с самих гаджетов) занимались и двигались меньше, чем те, у кого устройств не было. Профессор полагает, что некоторые добровольцы с электронными помощниками решили, что ответственность за снижение веса теперь лежит на гаджете. Люди сосредоточились на технологиях и забыли, что собственные привычки они могут изменить только сами, считает ученый.