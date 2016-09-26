В Челябинске покупатели проигнорировали старт продаж iPhone 7
В Челябинске на старт продаж нового смартфона компании Apple 23 сентября пришел всего один покупатель. Для сравнения, в Москве в первый день продаж iPhone 7 были зафиксированы длинные очереди
В Челябинске на старт продаж нового смартфона компании Apple 23 сентября пришел всего один покупатель. Для сравнения, в Москве в первый день продаж iPhone 7 были зафиксированы длинные очереди.
Исходя из ситуации в московских магазинах, челябинские продавцы решили также начать продажи смартфонов в ночь на 23 сентября. В одном из местных салонов продавцам дали наказ работать до последнего клиента.
В реальности же клиент оказался всего один. По данным «Комсомольской правды», в полночь к магазину подъехала девушка на автомобиле Porsche, но и она ушла без покупки. Девушка планировала приобрести iPhone 7 Plus, но его в продаже не оказалось.
Отметим, что в столице всю партию новых «айфонов» седьмого поколения раскупили за три часа. В ГУМе даже наблюдалась давка из желающих купить новинку.